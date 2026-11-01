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ТСН в социальных сетях

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Эксклюзив ТСН
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Цены в Украине и курс доллара готовят сюрприз: экономисты поразили прогнозами на ноябрь 2026 года

В ежемесячном аналитическом обзоре от ТСН.ua подробно разбираем свежие макроэкономические прогнозы: стоит ли ожидать номинального и реального роста зарплат и перерасчёта пенсий, до каких пределов НБУ позволит девальвировать гривну, какой будет инфляция, в частности, как изменятся цены на топливо.

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Фото автора: Олександр Панченкно Олександр Панченкно
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Экономисты озвучили прогноз на ноябрь

Экономисты озвучили прогноз на ноябрь / © ТСН.ua

Украинская экономика вступает в ноябрь под знаком адаптации к сложным предзимним условиям. На фоне угрозы отключений электроэнергии и инфляционного давления вопрос финансового выживания становится главным.

Наши эксперты: финансовый аналитик, член Украинского общества финансовых аналитиков Андрей Шевчишин, глава секретариата Совета предпринимателей при Кабмине, экономист Андрей Забловский и специалист по вопросам энергетики и топливного рынка Геннадий Рябцев.

Зарплаты: парадокс рынка

Эксперты полагают, что рост средней зарплаты в ноябре практически остановится. Основной фактор — осложнение экономической ситуации из-за усиления вражеских обстрелов, увеличения расходов бизнеса на логистику и топливо для бензогенераторов во время отключений электроэнергии, а также снижения потребительского спроса на продукцию, не относящуюся к товарам первой необходимости.

По последним официальным данным Госслужбы статистики, средняя зарплата в сентябре составляет 33 153 грн. Это на 1 261 грн, или на4%, больше, чем в августе.

«Рост превысил ожидания; не исключено, что на это повлияло изменение правил бронирования и повышение выплат в критически важных отраслях (энергетика и т. п.), — говорит Андрей Шевчишин. — Номинальная средняя зарплата выросла на 24,5% в годовом исчислении, реальная, с учётом инфляции, — на 14,5%. Наибольший прирост в сентябре по сравнению с августом: образование +28% (до 24 457 грн), машиностроение (читай ВПК) +20% (38 925 грн), нефтепереработка +9,7% (42 801 грн), транспорт +9,1% (29 914 грн). Наблюдается падение в сфере государственного управления и обороны на 8,2% (до 37 705 грн)».

По оценке Андрея Шевчишина, средняя зарплата в октябре может составить 33 250 грн, в ноябре она изменится в пределах статистической погрешности (около 300 грн в сторону увеличения или уменьшения).

Андрей Забловский отметил, что мы сталкиваемся с парадоксом рынка: рост зарплат происходит не из-за экономического подъема, а благодаря административным факторам: этонеобходимость бизнеса удерживать людей посредством бронирования (нижний порог легальной зарплаты-брутто составляет 25 941 грн, три минимальные зарплаты) и целевые дотации Кабмина для учителей и социальных работников.

«Средние зарплаты в ноябре снизятся по сравнению с сентябрем и октябрем, но ненамного — в пределах 1%. То есть, если учитывать данные Госстата, они останутся на уровне 33 000 грн», — уточнил Андрей Забловский.

Пенсии: «замерзнут», но не у всех

Ноябрь, без сомнения, приведет к увеличению расходов пенсионеров: подорожают продукты, лекарства, а с началом отопительного сезона вырастут расходы на коммунальные услуги. А вот с ростом доходов ситуация хуже: они останутся без изменений практически у всех 10 миллионов пенсионеров.

Как и раньше, в ноябре действуют два фактора. Первый — согласно закону, пенсионерам, достигшим определенного возраста, автоматически начнут начислять ежемесячные доплаты: от 70 до 74 лет — 300 грн, от 75 до 79 лет — 456 грн, от 80 лет — 570 грн. Главное условие — общий размер пенсии не должен превышать 10 340 грн.

Вторая категория — неработающие пенсионеры, которым в октябре исполнится 65 лет при наличии полного страхового стажа (35 лет для мужчин и 30 лет для женщин) имеют право на пенсию в размере не менее 4213 грн. Если пенсия выше, то надбавки, очевидно, не будет. Она также начислится автоматически.

Еще одна категория пенсионеров: одинокие люди, которым в ноябре исполнится 80 лет, могут получить надбавку на уход в размере 1038 грн. Но эта надбавка не начисляется автоматически, чтобы её получить, нужно обойти несколько инстанций. На горячей линии ПФУ нам объяснили все нюансы.

  • Надбавка на уход назначается лицам в возрасте от 80 лет, проживающим самостоятельно, нуждающимся в постоянном постороннем уходе в связи с состоянием здоровья и получающим пенсию по возрасту (не по инвалидности). Её размер составляет 40% от прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц. На сегодняшний день это 1038 грн.

  • Одинокими считаются пенсионеры, которые зарегистрированы в квартире или частном доме в одиночку. У них могут быть нетрудоспособные дети (пенсионеры, лица с инвалидностью), проживающие отдельно; в этом случае право на надбавку сохраняется.

  • Первый шаг: получить заключение врачебно-консультативной комиссии о том, что заявитель нуждается в постоянном постороннем уходе.

  • Второй шаг: получить справку о количестве зарегистрированных лиц в жилом помещении (в ЦНАП или через приложение «Дія») или выписку из реестра территориальной общины (в сельском или поселковом совете).

  • Третий шаг: подать заявление в офис ПФУ. Помимо указанных документов, необходимы паспорт и идентификационный код.

Инфляция: рост цен замедлится

Эксперты считают, что инфляция в ноябре замедлится, но останется высокой.

Андрей Шевчишин объяснил, какие факторы сдержат рост цен, а какие — ускорят его.

«Инфляционный шок сентября уже учтён, в частности в сфере логистики: рынок адаптировался к тому, что товары теперь доставляются дольше, а доставка обходится дороже, — анализирует Андрей Шевчишин. — Если в сентябре мы наблюдали самую высокую в этом году инфляцию — 2,1% по сравнению с августом, то в октябре она замедлится до 1,5% (официальные данные за октябрь появятся после 7 ноября — Авт.), а в ноябре составит не более 1,2%. Ускорять инфляцию будут три фактора: подорожание продуктовой корзины, рост на 5–10% стоимости услуг интернета и мобильной связи из-за уничтожения дата-центров, и, наконец, подорожание бытовых услуг, на стоимость которых будут влиять рост цен на топливо и „генераторная наценка“.

Андрей Забловский назвал более высокие показатели инфляции: в октябре около 2%, в ноябре до 1,5%. Однако, по его словам, это условные среднестатистические показатели. Фактически продовольственная инфляция составит 3–5% за счет роста цен на молочные продукты, яйца, хлеб, мясо и рыбу.

Курс валют: готовимся к 46 грн за доллар и выше

Эксперты отметили, что в конце октября НБУ провел давно прогнозируемую контролируемую девальвацию гривны. Теперь её курс находится в верхнем коридоре, между 45,5 и 46 грн/доллар, и регулятор будет его удерживать.

«Новый уровень курса в ноябре на межбанковском рынке — 45,10–46 грн/доллар, на наличном рынке — в пределах 45,5–46,5 грн/доллар, в настоящее время он превысил 46,10 грн при продаже, — анализирует Андрей Шевчишин. — Это базовый сценарий, но при ухудшении экономической ситуации не исключаю, что Нацбанк будет поднимать курс выше 46 грн/доллар. Статистически, начиная с 2000 года, было лишь пять лет, когда в ноябре курс гривны укреплялся».

По оценке Андрея Забловского, в ноябре ситуация на валютном рынке Украины будет подчиняться тенденции планомерного и контролируемого ослабления гривны.

«В конце октября официальный курс НБУ, межбанковский и наличный рынки достигли новых исторических максимумов, превысив отметку 45,60–46 грн/доллар. Однако стремительного неконтролируемого взлета до 50 грн/доллар в ноябре не произойдет, поскольку Нацбанк контролирует межбанковский рынок с помощью еженедельных интервенций. По моему прогнозу, ожидаемый валютный коридор в ноябре — 45,5–46 грн/доллар», — считает Андрей Забловский.

Цены на топливо: дорогой дизель, стабильный бензин, непредсказуемый газ

Геннадий Рябцев не прогнозирует снижения цен на топливо в ноябре, поскольку нефть продолжает дорожать, а гривна дешеветь.

«Не стоит напоминать, что Украина импортирует почти 100% нефтепродуктов, поэтому влияние дорогого доллара на цены на заправках в ноябре усилится, — анализирует Геннадий Рябцев. — Однако стоимость топлива будет расти по-разному. Дизель преодолел отметку в 100 грн/л, и эта тенденция сохранится, поскольку его не хватает в мире из-за войны между США и Ираном. В премиальных сетях можно ожидать роста до 115–120 грн/л дизельного топлива. Экономических оснований для значительного подорожания бензина я пока не вижу, в ноябре цена может вырасти на 1–2 грн за счет укрепления доллара. С газом ситуация сложнее: начался отопительный сезон, а один из наших главных поставщиков газа — Польша — массово использует сжиженный газ для обогрева домов. То есть в ноябре предложение газа для Украины снизится, а цена вырастет. Но начнет действовать экономический ограничитель спроса: автогаз становится невыгодным, когда его стоимость достигает 65% стоимости бензина, поскольку расход газа выше. Если, например, литр бензина стоит 90 грн, то при цене газа 60 грн/л заправлять им автомобиль уже нецелесообразно».

По данным организаций, осуществляющих мониторинг рынка топлива, на конец октября розничные цены на бензин А-95 колебались от 85 до 95,90 грн/л, на дизельное топливо — от 99,80 до 108 грн/л, на автогаз — от 50,99 до 59,90 грн/л. Средние цены на топливо в Украине в настоящее время составляют: бензин А-95 — 90,09 грн/л (+0,84 грн/л за месяц), дизельное топливо — 104,27 грн/л (+5,85 грн/л), автогаз — 57,17 грн/л (+13,25 грн/л).

Выводы

Ноябрь станет месяцем жесткой экономии. Двузначная инфляция (до 12% с начала года) и ползучая девальвация гривны существенно подорвут покупательную способность украинцев. На фоне угрозы длительных отключений электроэнергии и роста расходов бизнеса на генераторы придётся перейти в режим сокращения расходов.

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