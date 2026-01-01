ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Эксклюзив ТСН
Количество просмотров
2
Время на прочтение
2 мин

Цены в январе: что подорожает после праздников, а на чем можно будет сэкономить — прогноз экспертов

Экономисты спрогнозировали стоимость продуктов, топлива и лекарств в январе 2026 года.

Авторы публикации
Фото автора: Олександр Панченкно Олександр Панченкно Фото автора: Мария Бойко Мария Бойко
Цены в Украине

Цены в Украине / © Pixabay

После новогоднего ажиотажа украинцев традиционно интересует: что будет с ценами в магазинах. Мнения экономистов относительно январской инфляции разошлись — от оптимистичных 0,5% до более тревожных 1,5%.

Об этом говорится в сюжете ТСН.ua.

Сценарий №1: спокойный январь

Экономист Олег Пендзин считает, что инфляция будет минимальной(около 0,5%). Главный сдерживающий фактор — резкое падение спроса. После праздников у людей становится меньше денег, что заставляет торговлю держать цены.

Что не должно подорожать:

  • Продукты короткого хранения: молоко, йогурты, свежее мясо, живая рыба.

  • Импортные овощи: огурцы, помидоры и перец (цены на них и так пиковые, дорожать некуда).

  • Цитрусовые и яйца: предложение на рынке пока достаточное.

Что прибавит в цене:

  • Овощи и яблоки: фермеры без теплых хранилищ уже распродали запасы, теперь работают профессиональные склады, где затраты на хранение выше.

  • Хлеб: из-за постепенного роста себестоимости производства.

Сценарий №2: инфляционный скачок

Аналитик Андрей Шевчишин более скептичен и ожидает ускорения инфляции до 1,5%. По его мнению, стабильность продуктов перекроют другие мощные факторы.

Главные драйверы роста цен:

  1. Больше денег у населения: С 1 января растут минимальные зарплаты и пенсии, повышаются оклады бюджетников. Это стимулирует бизнес поднимать ценники.

  2. Налоговое давление: Ежегодное плановое повышение акцизов на алкоголь, табак и топливо мгновенно отразится на розничной стоимости.

  3. «Генераторная наценка»: Из-за перебоев со светом бизнес закладывает расходы на топливо для генераторов в стоимость товаров (это добавляет еще около 0,1-0,2% к общей инфляции).

Дата публикации
Количество просмотров
2
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie