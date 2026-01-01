Цены в Украине / © Pixabay

После новогоднего ажиотажа украинцев традиционно интересует: что будет с ценами в магазинах. Мнения экономистов относительно январской инфляции разошлись — от оптимистичных 0,5% до более тревожных 1,5%.

Об этом говорится в сюжете ТСН.ua.

Сценарий №1: спокойный январь

Экономист Олег Пендзин считает, что инфляция будет минимальной(около 0,5%). Главный сдерживающий фактор — резкое падение спроса. После праздников у людей становится меньше денег, что заставляет торговлю держать цены.

Что не должно подорожать:

Продукты короткого хранения: молоко, йогурты, свежее мясо, живая рыба.

Импортные овощи: огурцы, помидоры и перец (цены на них и так пиковые, дорожать некуда).

Цитрусовые и яйца: предложение на рынке пока достаточное.

Что прибавит в цене:

Овощи и яблоки: фермеры без теплых хранилищ уже распродали запасы, теперь работают профессиональные склады, где затраты на хранение выше.

Хлеб: из-за постепенного роста себестоимости производства.

Сценарий №2: инфляционный скачок

Аналитик Андрей Шевчишин более скептичен и ожидает ускорения инфляции до 1,5%. По его мнению, стабильность продуктов перекроют другие мощные факторы.

Главные драйверы роста цен:

