Дата публикации
Категория
Эксклюзив ТСН
Цены в январе: что подорожает после праздников, а на чем можно будет сэкономить — прогноз экспертов
Экономисты спрогнозировали стоимость продуктов, топлива и лекарств в январе 2026 года.
После новогоднего ажиотажа украинцев традиционно интересует: что будет с ценами в магазинах. Мнения экономистов относительно январской инфляции разошлись — от оптимистичных 0,5% до более тревожных 1,5%.
Об этом говорится в сюжете ТСН.ua.
Сценарий №1: спокойный январь
Экономист Олег Пендзин считает, что инфляция будет минимальной(около 0,5%). Главный сдерживающий фактор — резкое падение спроса. После праздников у людей становится меньше денег, что заставляет торговлю держать цены.
Что не должно подорожать:
Продукты короткого хранения: молоко, йогурты, свежее мясо, живая рыба.
Импортные овощи: огурцы, помидоры и перец (цены на них и так пиковые, дорожать некуда).
Цитрусовые и яйца: предложение на рынке пока достаточное.
Что прибавит в цене:
Овощи и яблоки: фермеры без теплых хранилищ уже распродали запасы, теперь работают профессиональные склады, где затраты на хранение выше.
Хлеб: из-за постепенного роста себестоимости производства.
Сценарий №2: инфляционный скачок
Аналитик Андрей Шевчишин более скептичен и ожидает ускорения инфляции до 1,5%. По его мнению, стабильность продуктов перекроют другие мощные факторы.
Главные драйверы роста цен:
Больше денег у населения: С 1 января растут минимальные зарплаты и пенсии, повышаются оклады бюджетников. Это стимулирует бизнес поднимать ценники.
Налоговое давление: Ежегодное плановое повышение акцизов на алкоголь, табак и топливо мгновенно отразится на розничной стоимости.
«Генераторная наценка»: Из-за перебоев со светом бизнес закладывает расходы на топливо для генераторов в стоимость товаров (это добавляет еще около 0,1-0,2% к общей инфляции).