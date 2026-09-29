Циничные атаки России на центр Киева: обстрел Национальной академии наук и клиники — новые подробности

Последствия атаки на Киев / © Радіо Свобода

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Накануне, 28 сентября, россияне подвергли столицу массированной атаке и наносили удары, в частности, по центру города. Частично разрушено здание президиума Национальной академии наук Украины— там погибли двое сотрудников. Еще несколько человек пострадали в клинике «Добробут», куда Россия нанесла удар с помощью беспилотника почти сразу после атаки на Академию.

Об этом говорится в репортаже корреспондентки ТСН Юлии Кириенко, которая работала на месте нападений.

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Атака РФ на здание НАН в Киеве: новые подробности и как всё происходило

Люди выглядывают из горящих окон и пытаются выбраться из ловушки. Сначала они самостоятельно забираются на подоконники, а затем пытаются спрыгнуть с этажей, чтобы не сгореть заживо. Их подхватывают спасатели на лестницах. Горит здание президиума Национальной академии наук. В середине дня, во время желтого сигнала тревоги, сюда прилетел российский дрон.

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Второй и третий этажи полностью разрушены. В эпицентре взрыва работают поисковые собаки, чтобы выяснить, не увеличится ли число жертв. Пострадал также внутренний двор, где было припарковано много автомобилей, и соседние помещения.

На третьем этаже этого здания находился кабинет ученого секретаря. Сейчас по разбитому кирпичу бродят поисковые собаки, а с самим учёным нет связи уже почти час, — говорит его коллега, которая видела прилёт дрона из окна соседнего здания.

«Оно влетело в кабинет начальника нашего отдела. Дай Бог, чтобы он успел выйти», — говорит научный секретарь НАН Украины Марина Гороховатская.

На тротуаре возле здания президиума Академии лежит белый пакет. Над ним работают следователи и правоохранители. Это первая погибшая от удара — помощница бывшего секретаря Совета национальной безопасности и обороны Наталья Букало. Женщина находилась на улице во время прилета.

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«Мы знаем, что уже есть двое погибших. Двое погибших. И у нас пока нет связи с несколькими нашими коллегами. Может случиться так, что произойдет еще одна такая трагедия», — рассказал президент Национальной академии наук Анатолий Загородний.

Президент Академии показывает осколок стекла, который случайно оказался у него в кармане. Говорит, что был в помещении, когда это прилетело:

«Раздался взрыв. Выбило окна. Много дыма и пороха. Осколки повсюду».

Улица Владимирская перекрыта десятками машин спасателей. Они с двух сторон здания пытаются залить его водой, чтобы остановить распространение огня, и поднимаются по лестницам на крышу. Однако Россия вновь запускает беспилотник над столицей. Объявляют об опасности повторного удара.

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Пожарные пытаются как можно быстрее спуститься с крыши, где так и не удалось потушить пламя. Всех, кто работает поблизости, пытаются собрать на парковке, поскольку сейчас существует реальная угроза повторного взрыва.

На парковке, среди запаха гари и потоков грязной воды, прячутся и академики наук, и журналисты, и обычные прохожие. Над центром столицы снова пролетает вражеский дрон и наносит удар по соседнему кварталу.

Повторный удар России по медицинскому центру «Добробут»

В тот же день произошёл второй обстрел в центре Киева. Пострадало здание медицинского центра «Добробут» — на верхнем этаже разгорелся пожар. Также пострадала крыша соседнего многоэтажного дома.

Пламя быстро распространяется по фасаду высотки, горит во дворе между жилыми домами. Из соседних домов выбегают испуганные жильцы.

«Я зашла на секунду в ванную. Едва я зашла в ванную — как это и произошло. Всё в осколках», — вспоминает Елена.

Женщину так трясет, что она едва может говорить. Не помогает даже успокоительное, которое дали медики. Она держит кота Люция, которого успела засунуть в переноску, чтобы забрать из разгромленной квартиры.

«Я выходила, когда уже начал подниматься дым, а потом, наверное, взорвался газ или что-то в этом роде», — добавляет она.

Раздаётся очередной сигнал тревоги. Пожарные снова прерывают работу, и все разбегаются в разные стороны в поисках укрытия. Для гражданских лиц и журналистов таким укрытием становится арка в здании.

Еще одна атака на город — люди снова прячутся, где придется. Что-то летит прямо над головами, слышна работа ПВО и взрывы.

Под звуки взрывов прямо в арке медики оказывают помощь спасателю, которому стало плохо от жары и дыма. Рядом Елена не может справиться со стрессом — ей ищут ещё одну дозу успокоительного.

Когда опасность миновала, спасатели вновь приступили к тушению пожара. Рядом с местом приземления водитель рейсового автобуса Сергей выметает стекло из салона. К счастью, в момент удара пассажиров здесь не было.

«Услышал звук удара и взрывную волну. Лобовое стекло разлетелось сразу. Не пострадал, жив-здоров, всё нормально», — рассказывает водитель.

Через час удалось потушить горящий фасад клиники «Добробут». Уже известно о нескольких пострадавших пациентах, которых увезли «скорые».

А к вечеру под завалами здания Академии наук находят ещё одно тело — Валерия Котенко, первого заместителя главного учёного секретаря Национальной академии наук Украины.

Всего в результате российских атак в столице пострадали 26 человек, трое из них — дети.

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