ТСН на Курщине: где спасают раненых воинов и как происходит их эвакуация (фото, видео)

Военные медики спасают раненых воинов на Курском направлении. В чем сложность и как все происходит?

На Курском направлении военные медики проводят операции в подвалах, используют сложные пути эвакуации и вынуждены спасать и врагов.

ТСН не показывает расположение медицинских пунктов, лиц наших раненых бойцов и не называет населенных пунктов.

Об этом говорится в материале корреспондентки ТСН Натальи Нагорной.

Как выглядят операционные на Курщине

Корреспонденты ТСН спускаются в один из тех подвалов, где ежедневно происходят медицинские чудеса. Хотя за столько лет войны можно было бы уже и не удивляться сложности операций, их количеству и выдержке медиков.

"Мы работаем по серьезным патологиям, ранения в живот, в голову, в грудную клетку, огнестрельные ампутации, переломы открытые", - говорят медики.

Хирург Григорий проводит ТСН экскурсию - здесь медики живут, здесь и оперируют. Как в крупных клиниках здесь по несколько серьезных операций одновременно.

Операционная на Курщине

"Потому что бывает такое, что у нас в день человек 15-20, было где-то 4-5, было наступление и у нас было 120 человек", - говорит медик.

Григорий откровенно гордится - ни один из пациентов не умер на операционном столе

"Мы же работали еще на передней точке, там у нас за наше пребывание там, то прошло 4600 ранений, только через нашу группу за три месяца работы там. Все раненые, которые к нам были заведены, мы всех довезли в стабильном состоянии", - рассказывает он.

В этой статистике спасенных - не только наши, украинские бойцы. В таких госпиталях с начала Курской кампании никого не удивляют и раненые враги.

Зоя, операционная медсестра, рассказывает - всем помогают одинаково, хотя сначала ей было трудно, потому что и сама была 2 месяца в оккупации.

Спасение раненых воинов

"Трудно, особенно, когда привозят пленных, им надо оказывать помощь, то приходится все-таки брать себя в руки, потому что часто эмоции дают о себе знать", - говорит она.

Что такое оккупация знает и Эрнест, в гражданской жизни онколог-лапороскопист. Работал в Херсонской онкологической больнице. Когда в родной город пришли россияне, он смог уехать только через два месяца. Сразу пошел в армию и стал боевым медиком. После Запорожского направления и тяжелых боев, его перевели сюда.

А есть еще один подвал. Сюда привозят раненых и больных. Врач Василий говорит - таких пациентов сейчас немало.

"Погодный фактор риска, значит, гриппозная инфекция, бронхиты, воспаление легких, ну и обострение хронической патологии. То, как в данном случае, мы видели, что это межреберная неврология, остеохондрозы, воспаление хронически-рецидивирующих заболеваний, ревматизмы", - говорит он.

Врач Андрей составил собственный рейтинг - что больше всего вредит его пациентам: "Сбросы. На втором месте идет минометный обстрел. Потом идут КАБы".

Операционная

В чем сложность эвакуации на Курщине

Но наших раненых только стабилизировать мало - впереди непростая дорога.

"Самая большая сложность той эвакуации, что мы должны выждать светлый промежуток и тогда их вытаскивать. Преимущественно это по-серому, как у нас кажется. Это или когда рассветает, или когда закат идет", - говорит медик.

Когда начиналась операции на Курщине - дороги здесь были идеальными, сейчас - все в ямах.

"Каждая такая ямка - это влияние на раненого, это боль и это возможность того, что те кости, которые поломаны, перережут какие-то критически важные сосуды. Конечно, мы с этим стараемся бороться, мы максимально стабилизируем людей, делаем, шины накладываются, у нас есть специальные носилки вакуумные, которые надуваются. Но тем не менее, целый час отсюда до следующего этапа я сижу с такими ранеными и каждый раз на каждой яме они стонут", - говорит медик.

Как спасают раненых воинов

Как работают в больницах

ТСН переезжает в одну из больниц - сюда попадают уже, как правило, стабильными. Один из пациентов ранен в ногу - кровотечение остановлено, на поврежденной конечности - длинный теплый носок - вязаный волонтерскими руками, сине-желтый, еще и на пуговицу застегивается. Это тепло помогает для этой ноги.

Реанимация пустой здесь не бывает. Но раненых отсюда ждет еще одна эвакуация - подальше от фронта и, чтобы освободить место для других.

"Я не вижу здесь сложности, это просто вопрос времени, когда раненый будет назначен к месту назначения, более 99 процентов раненых эвакуируются", - говорит офицер направления эвакуации Андрей Тучков.

Как происходит эвакуация раненых в безопасные места

Большой эвакуационный автобус - здесь есть места для тяжелораненых, баллоны с кислородом и аппараты искусственной вентиляции. Ольга Валентиновна приносит большую коробку одеял - а вдруг кому-то из раненых понадобится. На десять пациентов здесь один врач

"В общем таких атвобусов по Украине есть 5, по собственным ощущениям скажу, что это гораздо комфортнее, чем скорая, сегодня здесь 10 ребят. Все раненые, и это ребята, которые воевали на Курщине", - отмечает корреспондент ТСН Наталья Нагорная.

Эвакуация раненых

Анестезиолог Валерий объясняет - этот рейс несложный. Пациент Юрий по спискам проходит, как лежачий, но едет сидя.

"Меня ранило и трое суток не могли забрать. Полтора километра шли пешком, пока чистое небо было. Я уже выдохнул, когда меня эвакуировали", - говорит Юрий.

Дмитрий просматривает на телефоне врагов на поле боя - есть возможность осознать, насколько трудно на направлении, которое пришлось держать. Конечно, у каждого из раненых впереди еще непростые процедуры, лечение, реабилитация. Тот самый период в жизни солдата, когда с болью ощущаешь и заботу.

Трудно спасать врага после жизни в оккупации... Медики на Курщине | Репортаж

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Напомним, по данным ISW, российские войска продвинулись на фронте вблизи Торецкая и Покровска Донецкой области.

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