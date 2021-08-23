ТСН "отстроила" Десятинную церковь и воспроизвела Софию Киевскую времен Руси-Украины

Уникальные сооружения благодаря 3D-графики смогут увидеть зрители праздничного выпуска новостей.

Заглянуть в историю через новейшие технологии. Специально ко Дню Независимости команда ТСН воспроизвела подробные 3D-модели знаковых для Украинской истории сооружений — Софии Киевской, Десятинной церкви, Золотых ворот.

Об этом говорится в сюжете корреспондента ТСН Сергея Моргуна

Святыня — музей — визитная карточка столицы — тысячелетнюю Софию Киевскую привыкли видеть такой, как она сейчас. Хотя и заложена она конечно была иной.

«Внешне София была перестроена, на рубеже XVII-XVIII веков. Визитка Гетманщины. А внутри она дошла до наших дней практически без изменений», — говорят историки.

Одна из первых и крупнейших каменных сооружений Руси-Украины, поражает и поныне. «София Киевская это 5 алтарей, 5 нефов, 13 куполов — колоссальный храм», — рассказывают знатоки.

Ко Дню Независимости команда ТСН воспроизвела подробные 3D-модели трех исторических сооружений

Историки воссоздали собор и его диарама натолкнула режиссеров ТСН на идею. «Мы были в таком восторге, что захотели воссоздать для зрителей в реальном масштабе реальные сооружения и дать этому вид, если бы эти сооружения были интегрированы в жизнь горожан настоящего», — рассказывает режиссера Олеся Коваленко.

Дизайнеры говорят, чтобы воссоздать изображение святынь, пришлось стать еще и историками. «Приходилось перебирать кучу материалов, перечитывать всевозможные молографии, было довольно трудно», — говорит дизайнер ТСН Дмитрий Полищук.

Главная интрига полугодовой работы — Десятинная церковь. От нее остался только фундамент. Но уже завтра, в праздничном ТСН, вы увидите, откуда киевляне оказывали сопротивление оккупантам 800 лет назад.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку