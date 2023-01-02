ТСН показала то, что осталось за кадром новогоднего выпуска телемарафона

В эфире зрители увидели первую встречу после 10-ти месяцев разлуки и первые объятия после 10-ти месяцев в онлайне, и первое "Да", которое одновременно и самое главное "Да" в жизни.

Каждый год в предновогодний вечер команда Телевизионной службы организует особый эфир, для людей, которые были героями сюжетов на протяжении целого года, устраивает сюрпризы. Не изменить традициям удалось и в этом году, хотя враг едва не испортил все планы.

В эфире зрители увидели первую встречу после 10-ти месяцев разлуки и первые объятия после 10-ти месяцев в онлайне, и первое "Да", которое одновременно и самое главное "Да" в жизни. Но за два часа до начала эфира никто не знал, удастся ли воплотить все замыслы. Воздушная тревога, ракетная атака на столицу и студия под открытым небом была под угрозой просто не развернуться, но как только прозвучал отбой, подготовка была в сверхбыстром темпе.

Понемногу на место съезжались и гости – первыми стали школьники, ученики учительницы математики – Юлии Баланюк. Именно той, которую сняли прохожие, когда она проводила урок посреди парковки супермаркета. Главной задачей было не встретить преподавательницу до начала эфира, чтобы не испортить сюрприз.

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Юлия Дмитриевна в это время уже ждала приглашения в эфир и даже не догадывалась, что ее ждет. Своих учеников она видела только по экрану монитора. Эмоции во время встречи всех переполняют.

Для каждого гостя телевизионщики придумали свою легенду. Дарья с тремя детьми была авто и не подозревала, что буквально в сотне метров от нее — в другом авто, сидит ее муж Владимир, военный пограничного отряда. Они не виделись с начала войны. Так что встреча прямо в прямом эфире была очень чувственной.

Познакомиться удалось и еще одной семье. Жена и сын Александра Петлинского — мирового рекордсмена по уничтожению бронированной техники из "Джавелина" — ожидали увидеть мужа и папу через видеосвязь, а он пришел к ним прямо в студию, в эфир, который проводила Алла Мазур.

ТСН помогла семьям в этот вечер не только встретиться, но и объединиться. Василий и Мария знакомы уже 11 лет – он парамедик, она тоже врач. По легенде, парня пригласили на эфир, а девушка пришла его поддержать, а услышала: «Согласна ли ты прожить всю жизнь со мной? Позволишь ли мне сделать тебя самой счастливой женщиной в мире?», на что она ответила «Да».

Когда уже студийные камеры выключаются, они продолжают крепко держаться за руки, прячутся за шариками и целуются. Этот новый год они встретят вдвоем, и теперь уже в новом статусе.

“Я не догадывалась, серьезно. Я хотела вообще отказаться сначала и не уходить, но он говорит, ну поддержи меня, ну постой там. Ну, думаю хорошо, скажу что-нибудь. Ты сумасшедший”, – говорит о пережитых эмоциях девушка.

Закулисье праздничного эфира телемарафона – этого по телевизору не показали

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