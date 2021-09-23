ТСН покажет спецрепортаж к годовщине авиакатастрофы АН-26 под Чугуевом

24 сентября в вечернем выпуске ТСН в 19:30 покажут спецрепортаж, посвященный прошлогодней катастрофе военного самолета АН-26 Ш, в которой погибли 19 курсантов и 7 офицеров - члены экипажа. Журналисты ТСН расскажут новые подробности следствия и обнародуют эксклюзивные интервью с родственниками и коллегами погибших.

ТСН первыми среди украинских СМИ увидела обломки самолета и узнала актуальную информацию о подозреваемых в деле. Во время эфира впервые будет озвучена настоящая причина, почему единственный курсант, который выжил в авиакатастрофе, 21-летний Вячеслав Золочевский, больше никогда не сможет летать.

Автор репортажа, спецкорреспондент ТСН Алла Хоцяновская побывала в Харьковском национальном университете Воздушных Сил имени Ивана Кожедуба - единственном в Украине учебном заведении, где обучают военных пилотов и штурманов. Журналистка воочию увидела на чем будут летать курсанты, которые в этом году поступили в ВУЗ и мечтают быть военными летчиками.

Напомним, 25 сентября прошлого года в Харьковской области при заходе на посадку в аэропорту города Чугуев разбился самолет Ан-26Ш Воздушных сил Вооруженных сил Украины. Кроме экипажа, на борту находились курсанты Харьковского национального университета Воздушных сил. Погибли 26 человек: 19 курсантов и 7 офицеров, члены экипажа. Выжил один курсант.

Смотрите спецрепортаж ТСН об авиакатастрофе АН-26 под Чугуевом уже 24 сентября в вечернем выпуске ТСН в 19.30 на 1+1.

Год после авиакатастрофы под Чугуевом: ТСН покажет эксклюзивный спецрепортаж

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