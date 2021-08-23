ТСН попала в Национальный реестр рекордов Украины: за что на этот раз

ТСН попала в Национальный реестр рекордов Украины: за что на этот раз

Команда провела выпуски в 24 регионах Украины.

Сегодня ТСН своим выпуском в Ровно завершила грандиозный тур по городам Украины, тур стал рекордным.

Во время эфира работу команды телевизионных новостей отметил эксперт книги рекордов Украины Виталий Зорин. Он зафиксировал достижение — максимальное количество выпусков новостей в разных городах. Всего 24 города во всех регионах Украины.

И теперь это будет указано в Книге рекордов Украины. А ведущей выпуска Соломие Витвицкой была вручена специальная награда.

Напомним, что же завтра, в День Независимости, ТСН проведет уникальный спецвыпуск, в самом сердце Киева, возле Золотых Ворот. Работать будут сразу три ведущие — Лидия Таран, Алла Мазур и Наталья Мосейчук.

После спецвыпуска «1 + 1» будет транслировать грандиозный концерт с Олимпийского "Независимость в нашей ДНК".

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