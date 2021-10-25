ТСН.Тиждень узнал, какова ситуация с коронавирусом в ЕС и готовятся ли там к новым локдаунам

ТСН.Тиждень узнал, какова ситуация с коронавирусом в ЕС и готовятся ли там к новым локдаунам

В Италии сейчас настоящий "бум" прививок, а во Франции, несмотря на протесты, действуют жесткие "антиковидные" меры.

В Европейском Союзе от COVID-19 привито почти 80% населения. От таких темпов отстают лишь некоторые страны.

ТСН.Тиждень расспросил коллег в Италии, Франции и Польши, что же дала вакцинация и готовятся ли у них к новым локдаунам.

В итальянской Брешии (Ломбардия), которая в начале пандемии коронавируса была одним из наиболее пострадавших городов в стране, сейчас все открыто, жизнь кипит.

В общем по всей Италии настоящий прививочный "бум". Только за последнюю неделю вакцину получили 1,3 млн человек. Это следствие нового распоряжения властей, которое предусматривает, что с 15-го октября "ковидный сертификат" обязателен для работников всех компаний — государственных или частных. Штрафы доходят до 1,5 тыс. евро.

В то же время в стране хватает тех, кто категорически против прививок. Их меньшинство, однако недавно городами Италии прокатилась волна протестов. Представители движения "No vax" для того, чтобы иметь возможность работать, вынуждены делать COVID-тесты каждые три дня, и власти не намерены отменять сертификаты green pass.

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По данным итальянского Министерства здравоохранения, почти 82% населения уже получили обе дозы вакцины. Заметим, что за весь период пандемии в Италии было зарегистрировано 132 тыс. смертей от осложнений коронавируса. Сейчас же за сутки в стране фиксируют 3,8 тыс. новых инфицированных и лишь 39 умерших во всей стране. Кажется, в Италии же преодолели угрозу новых локдаунов.

Между тем во Франции, несмотря на многочисленные протесты, которые еще летом спровоцировали новые эпидемические правила, власть не отступила. Благодаря жестким "антиковидным" мерам страна умерила новую волну коронавируса.

Сейчас здесь привито более 86% населения. Вакцину делают даже детям от 12 лет. Вакцинация будто бы не принудительная, но без нее или отрицательного COVID-теста запрещен вход в кафе, в кино и музеи, а также на поезда и самолеты.

Укол Pfizer, Moderna или AstraZeneca обязательный для всего медицинского персонала, включая водителей скорых. Тех врачей, которые отказываются от прививки, не увольняют, но отстраняют от работы без права на зарплату, их восстанавливают, как только они возвращаются с сертификатом о вакцинации.

На авто- и железнодорожных вокзалах ввели правило трех необходимых вещей — маски, сертификата о вакцинации или теста. В случае несоблюдения хотя бы одного из этих трех правил — штраф 135 евро (более 4 тыс. гривен).

А в Польше, как и в Украине, больных коронавирусом становится все больше. Правда различия в цифрах поразительные и относительно новых заражений, и относительно смертей. Это и неудивительно, ведь 52% поляков полностью привились.

Неделю назад ежедневно в Польше фиксировали тысячу новых случаев COVID-19, однако сейчас статистика перевалила за пять тысяч. В Варшаве вновь заговорили о недостатке аппаратов ИВЛ. Но это все равно не 20 тысяч заражений в Украине. Поэтому об угрозе локдауна напоминают только люди в масках. Рестораны, театры, клубы работают. Власть не спешит с новыми ограничениями, лишь усиливает контроль за масочным режимом.

Новая пандемическая волна никак не уменьшила количество трудовых мигрантов из Украины. Польша нуждается в украинских рабочих руках. По разным оценкам, речь идет о 1,7 тыс. украинцах. Непривитые сертифицированной в ЕС вакциной должны отбыть карантин 10 дней, или на 8 день сдать тест и освободиться в случае отрицательного результата.

Украинский тесты Польша не признает. От карантина освобождены те украинцы, кто менее чем полгода назад переболел коронавирусом. Все трудовые мигранты могут бесплатно сделать прививку, однако соглашается на это пока только треть наших земляков.

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