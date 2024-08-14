ТСН в Судже: какая ситуация в городе и что рассказали местные жители

Журналистка побывала в Судже и побеседовала с местными.
Корреспондентка ТСН Наталья Нагорная побывала в городе Суджа Курской области, который контролируют ВСУ. Журналистка отмечает, что там уже открыта военная комендатура и сейчас украинские бойцы делают все, чтобы люди, которые там остались, были под опекой Украины.
Как выглядит Суджа
Наталья говорит – Суджа почти цела, но россияне бомбят ее с воздуха, пытаясь уничтожить наши подразделения в городе.
"Ничто не остановит идею, время которой наступило, и мы ведем наш репортаж из населенного пункта Суджа, Курщина. Прежде всего, что мы видим — сгорели российский танк. Это железо когда-то было российской техникой, которая ехала в сторону Украины", — отмечает Наталья Нагорная.
В Судже раньше проживало 5 тысяч человек. Даже когда сюда зашли украинские военные – здесь все целое. И это то, что отличает украинскую армию от российськой. Однако Курщину разрушают российские авиабомбы.
Съемочная группа ТСН также побывала на месте первого боя в Судже, он длился ровно сутки и после этого наши военные двинулись дальше.
"Бой шел ровно день: с утра и до вечера", — говорят очевидцы.
Что говорят местные жители
Местный житель Вадим за всем наблюдал из своего дома, его не эвакуировали, хотя у мужчины есть маленький ребенок.
"Нам некуда ехать", — говорит мужчина.
Ему наши военные дают продукты. Всего в городе остается более сотни человек.
В одном из подвалов Суджи остались только гражданские люди, скрывающиеся от российских авиабомб. Местные жители говорят, что у них начала заканчиваться еда и вода, но украинские военные все привезли. С местными происходит диалог:
- "Вы о войне в Украине слышали?"
- "Я ничего не слышала. Власть нас бросила. Они разбежались, как кошки. И те богатые, у которых есть машины, разбежались. А нас бросили. Мы не нужный элемент".
- "Кто виноват в том, что так произошло?"
- "Я не знаю, все было мирно. Дроны эти летали, мы думали это кончится, но это не закончилось.".
- "А почему так произошло?"
- "Мы ведь были друзьями".
- "Знаете о том, что Россия напала на Украину?"
- "Владимир Владимирович даже не знает о том, что у нас такая ситуация. Он не знает, что здесь творится. Что этот Богачев нас просто бросил".
Россиянам поступает помощь от Украины, сюда следуют гуманитарные грузы.
ТСН была у Суджи именно в тот исторический момент, когда упал российский триколор.
Напомним, ВСУ контролируют город Суджа. Съемочной группе ТСН удалось попасть на Курщину и увидеть, как живут там люди. Что происходит в Судже: эксклюзивный репортаж ТСН.
▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: ТСН НА КУРЩИНЕ! У россиян подгорает! Украина атаковала 4 вражеских аэродрома!
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