ТСН в Судже: какая ситуация в городе и что рассказали местные жители

Журналистка побывала в Судже и побеседовала с местными.

Корреспондентка ТСН Наталья Нагорная побывала в городе Суджа Курской области, который контролируют ВСУ. Журналистка отмечает, что там уже открыта военная комендатура и сейчас украинские бойцы делают все, чтобы люди, которые там остались, были под опекой Украины.

Как выглядит Суджа

Наталья говорит – Суджа почти цела, но россияне бомбят ее с воздуха, пытаясь уничтожить наши подразделения в городе.

"Ничто не остановит идею, время которой наступило, и мы ведем наш репортаж из населенного пункта Суджа, Курщина. Прежде всего, что мы видим — сгорели российский танк. Это железо когда-то было российской техникой, которая ехала в сторону Украины", — отмечает Наталья Нагорная.

Российская техника в Судже / Фото: ТСН

В Судже раньше проживало 5 тысяч человек. Даже когда сюда зашли украинские военные – здесь все целое. И это то, что отличает украинскую армию от российськой. Однако Курщину разрушают российские авиабомбы.

Съемочная группа ТСН также побывала на месте первого боя в Судже, он длился ровно сутки и после этого наши военные двинулись дальше.

"Бой шел ровно день: с утра и до вечера", — говорят очевидцы.

Что говорят местные жители

Местный житель Вадим за всем наблюдал из своего дома, его не эвакуировали, хотя у мужчины есть маленький ребенок.

"Нам некуда ехать", — говорит мужчина.

Ему наши военные дают продукты. Всего в городе остается более сотни человек.

Судья / Фото: ТСН

В одном из подвалов Суджи остались только гражданские люди, скрывающиеся от российских авиабомб. Местные жители говорят, что у них начала заканчиваться еда и вода, но украинские военные все привезли. С местными происходит диалог:

"Вы о войне в Украине слышали?"

"Я ничего не слышала. Власть нас бросила. Они разбежались, как кошки. И те богатые, у которых есть машины, разбежались. А нас бросили. Мы не нужный элемент".

"Кто виноват в том, что так произошло?"

"Я не знаю, все было мирно. Дроны эти летали, мы думали это кончится, но это не закончилось.".

"А почему так произошло?"

"Мы ведь были друзьями".

"Знаете о том, что Россия напала на Украину?"

"Владимир Владимирович даже не знает о том, что у нас такая ситуация. Он не знает, что здесь творится. Что этот Богачев нас просто бросил".

Россиянам поступает помощь от Украины, сюда следуют гуманитарные грузы.

ТСН была у Суджи именно в тот исторический момент, когда упал российский триколор.

Напомним, ВСУ контролируют город Суджа. Съемочной группе ТСН удалось попасть на Курщину и увидеть, как живут там люди. Что происходит в Судже: эксклюзивный репортаж ТСН.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: ТСН НА КУРЩИНЕ! У россиян подгорает! Украина атаковала 4 вражеских аэродрома!

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