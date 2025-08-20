Цветы и лампадки: как выглядит дом в Харькове, который массированно атаковали "Шахеды"

Последствия атаки по Харькову / © ТСН

До 24 человек возросло количество пострадавших в результате вражеской атаки по Индустриальному району Харькова накануне. Среди раненых 6 детей. Спасатели до сих пор работают на месте попадания в жилой дом.

Об этом говорится в материале корреспондента ТСН Юлии Бойко.

Жители разрушенного дома в Харькове впервые после вражеской атаки смогли попасть в свои квартиры и оценить разрушения. Многие остались без жилья — часть домов выгорела полностью, другие повреждены взрывной волной. Люди пытаются спасти хоть какие-то вещи.

«У меня в квартире много чего надо вывозить, но не на чем и некуда. Мебель вся, техника, дом же будет скорее всего под снос», — говорит жительница дома Инна.

Индустриальный район Харькова российские войска атаковали беспилотниками в понедельник. Все 5 вражеских дронов попали в многоэтажку. Возник масштабный пожар — уничтожены целые этажи. Из-за этой атаки ранения получили 24 человека. Трое из них остаются в больницах — двое взрослых и подросток. Все в стабильном состоянии, средней тяжести. Спасатели разбирают завалы дома вторые сутки подряд. Хотя официальной информации о пропавших без вести нет, работают круглосуточно, делая перерывы только на время воздушных тревог.

«По предварительным данным под завалами нет людей, но спасатели все равно будут продолжать работы», — говорит представитель ГУ ГСЧС в Харьковской области Евгений Василенко.

Сейчас известно о семи погибших. Среди них, вероятно, вся семья — родители, полуторагодовалая девочка, 16-летний парень и их бабушка. Эксперты проводят ДНК-экспертизу, чтобы окончательно подтвердить личности погибших. В память о тех, кого убили россияне, люди оставляют рядом с разрушенным домом цветы и лампадки.

Напомним, 18 августа Харьков атаковали российские беспилотники. Вражеские дроны попали в Индустриальном районе города. Количество погибших постоянно растет.

