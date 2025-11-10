Цветы возле дома и погибшие супруги: что происходит на месте кровавого удара в Днепре

Последствия атаки по Днепру

Днепр чтит память жертв российской атаки. В ночь на субботу враг попал беспилотником в девятиэтажку в спальном районе. Обрушились сразу несколько этажей. Три человека погибли, еще 13 получили ранения, среди пострадавших есть дети.

Об этом говорится в сюжете корреспондентки ТСН Анастасии Неверной.

Подъезд разобрали до первого этажа. Но, по словам местных жителей и полиции, ночью здесь еще были обвалы. Со вчерашнего дня людей понемногу начали пускать в квартиры в сопровождении спасателей и полиции. Труднее всего добраться до верхних, более или менее уцелевших этажей разрушенного подъезда. Туда жителей, чтобы забрали хотя бы документы и необходимые вещи, доставляли автоподъемниками.

Одна из потерпевших показала, как спасатели поднимали ее на 7 этаж. Говорит, ни один экстремальный аттракцион с этим подъемом не сравнится.

Сегодня же с восьми утра жители снова ждут приезда крана-подъемника, чтобы попасть в свои квартиры. Люди очень беспокоились, что из-за разрушенных конструкций в квартирах, коды теперь попадает ветер и дождь, испортится имущество. И что дом начнут разбирать, когда внутри останутся и документы, и деньги, и одежда.

«Попасть в мою квартиру очень сложно, так как мой этаж 5, если видите, квартиры у меня нет. Спасло то, что я был в момент взрыва в зале, а не в соседней комнате», — говорит местный.

Русский дрон попал в эту многоэтажку в ночь на субботу около часа. Сразу обвалились квартиры с шестого по четвертый этажи. Спавшие в своих домах люди оказались заблокированными. Происходившее в первые минуты после атаки, хорошо видно на видео полиции. Прибежавшие на помощь правоохранители и жители буквально на плечах держат лестницу, чтобы пострадавшие могли спуститься вниз.

По данным предварительных обследований, скорее всего, придется демонтировать полтора подъезда. А это 54 квартиры, жители которых останутся под открытым небом. Городские власти обещают помощь с расселением и денежную компенсацию.

Из 13 раненых в больницах остаются трое, все в среднем. Эта трагедия также унесла жизни 3 человек. Во дворе дома сегодня поставили фотографию погибших супругов, к которым люди несут цветы.

