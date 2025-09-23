В помещении были разбиты окна и двери, после чего мобилизованные разбежались. / © ТСН

Стали известны новые подробности нападения неизвестных на помещение в Калуше, которое имеет отношение к районному ТЦК и где находились военнообязанные.

Как официально сообщила полиция Ивано-Франковской области, 22 сентября около 18:30 в полицию поступило сообщение о том, что группа неизвестных разбила окна и двери Калушского районного территориального центра комплектования и социальной поддержки. В свою очередь, Ивано-Франковский областной ТЦК сообщил, что в результате таких действий из помещения скрылись трое военнообязанных.



Впоследствии в соцсетях появилось видео, автор которого утверждает, что на нем запечатлен именно тот момент, когда выходят военнообязанные.

«По разным оценкам на прилегающей территории собралось около 15-20 человек, одни из которых были наблюдателями, а 4 человека совершили противоправные действия — повредили окна и двери. Их личности устанавливаются следствием, им грозит уголовная ответственность. Кроме того, не исключается, что ответственность будет предусмотрена и для военнообязанных, которые покинули помещение после того, как неустановленные лица предоставили им возможность выйти», — сообщил в комментарии для ТСН.ua информированный источник в Силах обороны.

Кроме того, по данным правоохранителей, уже начато и расследуется уголовное производство по статье 114-1 «Препятствование законной деятельности Вооруженных Сил Украины и другим военным формированиям». В случае доказанности вины фигурантам может грозить от 5 до 8 лет заключения.

На уточняющий вопрос о том, задержаны ли те, кто повредил двери и окна помещения, предоставив возможность выйти военнообязанным, и были ли нападающие родственниками военнообязанных, правоохранители воздержались отвечать.

Об этом происшествии осведомлены и в городском совете Калуша, но при этом чиновники нам ответили, что, несмотря на существующую конфликтную ситуацию, сейчас в городе общественный порядок под контролем.

Ранее сообщалось о том, что во время проверки документов на Кировоградщине один из военнообязанных открыл огонь по полицейским и скрылся с места происшествия. Теперь ему грозит пожизненное заключение.