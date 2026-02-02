- Дата публикации
ТЦК закупает комплекс авиауслуг на миллионы: что произошло
В Запорожском ТЦК объяснили, зачем они закупают комплекс авиауслуг.
На днях на государственном интернет-ресурсе Prozorro появилась информация о том, что Запорожский областной территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК) закупает комплекс авиауслуг стоимостью чуть более 333 миллионов гривен.
Кому и куда понадобилось летать во время войны, почему именно Запорожский областной ТЦК заявил о такой закупке — ответы на эти вопросы прозвучали из двух источников.
На самом интернет-ресурсе Prozorro в качестве обоснования такой закупки указано: «Осуществляется закупка услуг, связанных с перевозкой (оформление документов, удостоверяющих личность, виз, проездных документов, страхование, транспортировка и т.д.) кандидатов для прохождения военной службы из числа иностранцев или лиц без гражданства с территории иностранных государств, их питанием и проживанием».
Непосредственно в Запорожском областном ТЦК и СП в комментарии для ТСН.ua подтвердили достоверность вышеупомянутой информации. По словам представителя ТЦК и СП Дмитрия Гамаля, эта закупка авиауслуг для перевозки иностранцев-контрактников — экспериментальный проект.
«Это экспериментальный проект», — говорит Дмитрий Гамаль.
Он не исключил, что впоследствии в таких процессах будет принимать участие не только Запорожский областной ТЦК.