Туалет в ведре и заблокированный ремонт: почему когда-то элитный детсад в Киеве оказался в эпицентре скандала

Укрытие без туалета в детском саду №628

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ТСН.ua продолжает следить за скандалом вокруг детсада №628 в Днепровском районе Киева. Родители воспитанников жалуются на отсутствие в укрытии заведения туалета — дети здесь пользуются ведрами, а подземное помещение и вход в него нуждаются в комплексном ремонте.

Дошкольное учебное заведение (ДУЗ) имеет статус государственного, а его учредителем является Государственное управление делами (ГУД).

По словам родителей, финансирование детсада от ГУД отсутствует уже много лет. КГГА и РГА не могут по законодательству финансировать учреждение, имеющее статус государственного, поэтому осуществляют только финансирование в пределах заработной платы работникам, коммунальных услуг и текущих расходов. Другими словами, поддерживают его на плаву. А вот ремонтировать укрытие и обустраивать в нем санузлы город не имеет права — государственная собственность.

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ТСН.ua поинтересовался у ГУД, почему возникла такая ситуация с финансированием детского сада №628 и не планируют ли там передать заведение в коммунальную собственность Киева.

Что говорят в ГУД о финансировании учреждения

По запросу ТСН.ua должностные лица ГУД уверяют, что согласно статье 89 Бюджетного кодекса Украины расходы на дошкольное образование относятся к расходам, осуществляемым из бюджетов сельских, поселковых, городских территориальных общин. Также статьей 87 Бюджетного кодекса Украины определено, что расходы на дошкольное образование, осуществляемые из госбюджета, не предусмотрены.

Ссылаясь на законодательство, в ГУД так комментируют финансовую ситуацию вокруг детского сада:

«На 2026 год расходов по общему и специальному фонду государственного бюджета по бюджетным программам Государственного управления делами для ДУЗ № 628 не предусмотрено, поскольку финансирование ДУЗ № 628 входит в компетенцию Управления образования Днепровской районной в городе Киеве государственной администрации», — сообщила ТСН.ua Светлана Андрианцева, и. о. заместителя руководителя Секретариата по работе с персоналом и организационного обеспечения деятельности руководителя государственной службы — руководителя отдела контроля исполнительской дисциплины и доступа к публичной информации.

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К этому она добавляет, что ГУД неоднократно обращалось в Днепровскую РГА с просьбой рассмотреть возможность выделения финансирования, в частности, для текущего ремонта помещений, инженерных сетей (отопление, внутренние электросети, водоснабжения) и системы пожарной сигнализации.

«По информации Днепровской РГА (письма от 1 апреля 2026 года № 103-3083 и от 23 апреля 2026 года № 103-3861), финансирование ДУЗ № 628 осуществляется через Управление образования Днепровской РГА за счет средств целевого выравнивания в соответствии с комплексной городской целевой программой «Образование Киева. 2024-2028 годы» и Порядка осуществления расходов на дошкольное образование в городе Киеве на основе базового финансового норматива бюджетной обеспеченности, утвержденного решением Киевсовета от 13 сентября 2018 № 1369/5433, которым предусмотрены расходы на оплату труда с начислением, оплату коммунальных услуг и текущие расходы (расходы на предметы, материалы, оборудование, инвентарь, медикаменты, оплату услуг и т.п.). Объемы бюджетных ассигнований из целевого фонда выравнивания утверждаются сметой поступлений и расходов на соответствующий бюджетный период», — отмечает Светлана Андрианцева.

На ремонт нужно более 6 миллионов

Также она добавляет, что: «по информации ДУЗ № 628, учреждение нуждается в текущем ремонте помещений и инженерных сетей (отопление, внутренние сети, водоснабжение), установке и обустройстве системы пожарной сигнализации на сумму 6 млн гривен, на первоочередные расходы — 2 млн гривен. Однако средств на эти ремонтные работы не выделялось».

Кто должен выделить указанные миллионы, пока не ясно, ведь в соответствии с законодательством КГГА и РГА не могут вмешиваться и финансово помогать делать такие капитальные изменения или ремонтировать укрытия в государственных учебных заведениях. Чиновники мэрии уже неоднократно заявляли: если детский сад будет передан из государственной в коммунальную собственность, город будет финансировать все работы и ремонты, в которых нуждается заведение.

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Но, судя по ответу от Государственного управления делами, такое решение пока не принималось.

«Сообщаем, что решение о передаче ДУЗ № 628 в коммунальную собственность территориальной общины города Киева не принималось», — отмечают в ГУД.

Кстати, об отсутствии туалетов в укрытии садика №628, в ГУД даже не упоминают.

Дети в укрытии детсада вынуждены пользоваться ведрами — санузла здесь нет

Чего требуют родители?

Замкнутый круг, в котором оказался детский сад, удивляет киевлян, потому что раньше считалось, что это элитный ДУЗ.

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Родители из инициативной группы добавляют, что заведение действительно было таким до определенного времени, когда принимало исключительно детей и внуков работников ГУД, министров, народных депутатов. В садике даже есть бассейн, но сейчас он не работает. Кстати, последние капитальные работы здесь производились еще в 2019 году, когда на здании заменили крышу.

Чтобы выйти из замкнутого круга, инициативная группа родителей видит два варианта:

Передать детский сад Киеву. Тем более, что город уже давно декларирует готовность принять ДУЗ и осуществляет его базовое финансирование, тогда как ГУД этого не делает. Внести изменения в бюджет. ГУД должно предусмотреть статью расходов на детсад, поскольку государственное учреждение находится в их подчинении. Или найти другие источники финансирования, которые обеспечат ДУЗ всем необходимым.

Дата публикации 16:00, 07.05.26 Количество просмотров 98 Массированная атака на Днепр и Харьков Удар по детскому саду в Сумах | ТСН 16:00 новости 7 мая

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