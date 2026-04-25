Туалетная бумага под угрозой?: возникнет ли дефицит в Украине и как проверяют ее качество

Из-за войны и воздушных обстрелов некоторые предприятия в Украине вынуждены приостанавливать производство. В начале апреля Россия нанесла удар по картонно-бумажному комбинату под Киевом, где производят туалетную бумагу. Предприятие заявило, что временно приостанавливает производство, а граждане начали разбирать бумагу в магазинах, пока она не стала дефицитной.

О последствиях вражеской атака 3 апреля сообщается на сайте предприятия:

«Вынужденная остановка ставит под угрозу стабильные поставки товаров, которые ежедневно используются в тысячах украинских домов. В частности, речь идет о бесперебойном выпуске такой узнаваемой бумажной продукции, как классический „Обухов 65“.

ТСН.ua поинтересовался у эксперта, действительно ли такие действия агрессора могут вызвать дефицит туалетной бумаги в Украине, кто еще ее производит и как война влияет на эту сферу.

По словам Олега Рубана, заместителя гендиректора ГП «Укрметртесстандарт», Киевский картонно-бумажный комбинат — крупнейшее предприятие, построенное в Украине еще во времена СССР, и одно из самых мощных по производству туалетной бумаги и другой гигиенической продукции.

Туалетная бумага: дефицита и коллапса не будет?

«Из-за российской агрессии комбинат действительно частично поврежден. Но никакого коллапса, дефицита или кризиса с туалетной бумагой в стране не будет. В главном фонде технических условий ГП «Укрметртестстандарт» на данный момент зарегистрировано более 500 технических условий на производство туалетной бумаги, салфеток и прочего. То есть у нас в стране достаточно мощностей для производства туалетной бумаги, поэтому дефицита с ней в Украине не будет, а люди зря скупали туалетную бумагу в начале апреля. Что касается поврежденного комбината, то, думаю, он быстро восстановит имеющиеся мощности», — рассказывает ТСН.ua Олег Рубан.

К этому специалист добавляет, что, кроме собственного производства, туалетная бумага поставляется в Украину из-за рубежа.

Длина рулона и качество туалетной бумаги

Относительно качества туалетной бумаги, то, по словам эксперта, она, как и любой другой продукт, подлежит проверкам на соответствие стандартам, которые определены законодательством.

«Разработаны соответствующие технические условия и критерии на производство туалетной бумаги. Эти критерии полностью соответствуют ДСТУ (Государственные стандарты Украины) и ГОСТам, которые действовали ранее. Мы анализируем эти документы, и они полностью соответствуют характеристикам. Также проводятся испытания уже готовой продукции. Туалетная бумага проверяется на недопущение содержания в ней токсичных и химических веществ, а также проверяется на плотность. Проводятся испытания на наличие в ней волокон», — говорит Олег Рубан.

Специалист подчеркивает, что каждый производитель определяет собственные критерии к производству своей продукции, которые ранее были определены ГОСТами и ДСТУ, а сейчас это — технические условия, которые разрабатывает и согласовывает каждый производитель.

«Производитель определяет длину туалетной бумаги в рулоне, а также стоимость каждого изделия. Здесь уже производители исходят из бизнес точки зрения и привлекательности продукта для потребителя», — отмечает эксперт.

На что обращать внимание при покупке туалетной бумаги

По словам Олега Рубана, при выборе туалетной бумаги в магазине потребитель должен обращать внимание прежде всего на маркировку товара, которую обязательно должен указывать производитель.

«Все зависит от платежеспособности покупателя. Я бы советовал обращать внимание на количество слоев в туалетной бумаге и ее плотность. Все это указывается на маркировке товара. Там указан и состав, из которого изготовлена бумага. Поэтому маркировку стоит внимательно прочитать перед покупкой», — заключает Олег Рубан.