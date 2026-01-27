"Туалеты, как в селе": на Троещине в Киеве готовы рыть выгребные ямы - чем это грозит

Киев / © ТСН

На фоне сильных морозов и проблем с энергоснабжением в Деснянском районе столицы готовятся к худшим сценариям. Глава районной администрации заявил о готовности обустроить выгребные ямы, если канализационная система не выдержит нагрузки.

В случае, если ситуация с морозами и отсутствием света ухудшится еще больше, в Киеве планируют рыть выгребные ямы. О таких намерениях заявил Максим Бахматов, председатель Деснянской РГА.

Напомним, что ситуация с отсутствием тепла и электричества худшая сейчас именно на Троещине. В Деснянском районе развернуты палатки, где люди могут хоть как-то согреться и зарядить телефоны. Также уже начали действовать опорные пункты в местных школах, где люди могут переночевать, поесть и отдохнуть в тепле.

Позиция районной власти

По словам Бахматова, если ситуация дойдет до критической, то ее надо будет быстро решать:

«Роется яма, накрывается, сверху дырка — все. Будем делать туалеты, как в селе», — сказал он.

Господин Бахматов говорит, что эту работу могут выполнить сотрудники районного Зеленстроя или ДЭУ Деснянского района, где есть техника и люди.

Что говорят специалисты

Но специалисты отмечают, что глава района спешит с такими заявлениями. По словам Сергея Чумака, главного государственного санитарного врача Киева, для сооружения выгребных ям существуют определенные ограничения в соответствии с санитарными нормами, которые нужно соблюдать.

«Нужно на месте смотреть — где можно рыть такие ямы, а где нельзя. Понятно, что при сильных морозах уличные биотуалеты замерзают. Но есть специальные жидкости, которые при добавлении позволят решить ситуацию без выгребных ям, просто нужно будет чаще чистить биотуалеты. Поэтому вопрос надо изучить. И предложение рытья выгребных ям — это лишь мнение главы района», — объясняет ТСН.ua Сергей Чумак.

Главный санитарный врач Киева добавляет, что пока речь о рытье выгребных ям на городском уровне не ведется.

«По Киеву не отмечается случаев, чтобы где-то замерзла канализационная система. Она проложена на достаточной глубине и я думаю, что с ней критической ситуации не будет. Да, в жилых домах может морозом прихватить трубы, когда не будет отопления, но это не продлится долго. Поэтому, думаю, что рыть выгребные ямы рано», — отмечает Сергей Чумак.

Есть ли угроза эпидемии?

Вместе с тем главный санитарный врач столицы говорит, что сейчас в городе потепление, и ситуацию, в случае необходимости, можно решить за счет достаточного количества биотуалетов. Хотя и соглашается, что на выходных прогнозируют сильные морозы и неизвестно, удастся ли к этому времени восстановить тепло и электроснабжение в дома.

Сергей Чумак говорит, что сооружение выгребных ям не грозит городу эпидемиями или болезнями, если все делать правильно.

«Если все будет сделано по санитарным нормам, то ничего критического не случится. Прежде всего, если будет выбрано правильное место для выгребных ям. Например, в таких местах не должно быть рядом труб теплоснабжения и водоснабжения. Нужно вовремя проводить очистку выгребных ям, дезинфекцию и наконец их закапывание. Если все это правильно делать, то ничего критического не произойдет», — говорит Сергей Чумак.

Он заключает, что на сегодня рыть выгребные ямы в городе нецелесообразно. А если такая потребность возникнет, то это будет решаться на уровне города совместно с «Киевводоканалом» и другими коммунальными службами столицы.