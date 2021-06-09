Туннели с золотом и антиквариатом в имении: суд оправдал экс-заместителя главы Николаевской области

Бывший чиновник расплакался в зале суда.
Бывшего заместителя главы Николаевской области, в имении которого нашли туннели с золотом, оправдал суд.
Об этом говорится в выпуске ТСН.Ранок 9 июня.
Николая Романчука задержали еще пять лет назад по подозрению во взятке в 90 тысяч долларов. По версии следствия, чиновник взял деньги с предпринимателя за содействие в выдаче спецразрешения на разработку месторождения известняка.
Во время обыска в доме Романчука следователи обнаружили тоннели, которые соединяли его имение с домами сыновей. В этих подземных коридорах были сейфы с золотыми слитками, старинными иконами и антиквариатом.
Бывший заместитель глави области свою вину отрицал. После пяти лет рассмотрения дела суд в Николаеве в конце концов пришел к выводу, что сторона обвинения не доказала вину Романчука. Его полностью оправдали и сняли арест с имущества. И решили — все ему вернуть.
Экс-чиновник во время оглашения решения суда не сдерживал эмоций и пустил слезу.