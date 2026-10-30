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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Эксклюзив ТСН
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Туннели вместо открытых дорог: ВСУ готовят масштабную подземную сеть для квадроциклов, роботов и пехоты

Силы обороны переходят к созданию разветвленной системы подземных туннелей для пехоты и логистики.

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Фото автора: Юлия Кириенко Юлия Кириенко
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Военная техника на фронте

Военная техника на фронте

Квадроциклы и наземные роботизированные комплексы (НРК) будут добираться до позиций по туннелям. Силы обороны перешли в режим непрерывного создания фортификационных сооружений и инженерных решений для пехоты и логистики. Недавно ТСН впервые показала подземный туннель для пехоты, а еще раньше — подземные наблюдательные пункты и госпитали. В Министерстве обороны подчеркивают: в ближайшее время должна быть создана разветвленная сеть таких укрытий для всех Сил обороны.

Для чего и что означает эта «вьетнамизация» фронта — рассказывает специальный корреспондент ТСН Юлия Кириенко.

Эволюция украинских укреплений: от окопов АТО до подземных городов

Это окопы, которые ведут к позициям, еще времен АТО/ООС. Кое-где они по колено, иногда — почти в человеческий рост. В тот период войны этого было достаточно, чтобы удерживать линию фронта и во время артиллерийских обстрелов и стрелковых боев сохранить жизнь воинам. Впоследствии начали появляться линии обороны с бетонными ДОТами.

Но с началом полномасштабной войны, когда дроны затягивают все небо и обстреливают любое движение на земле, в огромных капонирах с навесами стали прятать не только стрелковые позиции, но и танки, и орудия. Пехота на передовой начала создавать подземные норы, которые превращались в туннели.

А некоторые стабпункты начали превращаться в подземные госпитали, чтобы спасать раненых, несмотря на «прилет» авиационных бомб или очередного российского беспилотника. Это настоящие лабиринты из морских контейнеров, укрепленных насыпями из дерева и земли.

Татьяна Кукурудза, полковник медицинской службы: «Здесь вы видите эти 20-футовые контейнеры, они соединены между собой. Здесь два контейнера и два операционных стола — с УЗИ и всем необходимым для работы… Мы переходим в жилую зону. Мы сейчас находимся на перекрестке таком, где контейнеры расположены по разные стороны. То есть, если, не дай бог, произойдет какой-то "прилет", то контейнеры, соответственно, расположены в разных помещениях».

В таких госпиталях медики не только спасают жизни солдат, но и живут там, приезжая на длительные ротации. Под землей есть все необходимое, чтобы не выходить на поверхность.

Что касается боевых позиций — сейчас некоторые из них выглядят как огромные подземные города. Один из самых масштабных появился у десантников — тоже со всеми коммуникациями, канализацией, спальными местами и пунктами управления фронтом. Над ними — от 1,5 до 4 метров земли.

В ТСН мы показывали его вам еще полгода назад. В этом масштабном городе где-то в лесополосе недалеко от линии столкновения все продумано настолько тщательно, что здесь есть столовая для десятков бойцов и даже кухня не хуже, чем в ресторане — с вытяжкой наружу.

Подземное «метро» для пехоты и подземная логистика

Эту идею укрытия под землей для обеспечения безопасности жизни подхватили все Силы обороны. И сейчас на линии фронта создана разветвленная сеть укреплений. Это не только госпиталь или пункт управления боем, но и дорога к позициям для пехотинцев, которая начинается задолго до килл-зоны — территории, где в небе господствуют вражеские дроны.

Этот пехотный туннель напоминает метро, где каждый выход наружу к позициям — словно станция. Строительство таких пешеходных путей пришло на смену наружным туннелям из сеток, которыми обтягивали фронтовые дороги. Что они не являются панацеей — поняли довольно быстро, когда россияне научились их уничтожать.

Но и это еще не все секреты армии. Ведь удержание позиций на поле боя зависит не только от того, доберутся ли до них люди, но и от обеспечения продовольствием и боекомплектом бойцов, находящихся в окопах. Поэтому под землю решили спустить и логистику. Туннель для квадроциклов и НРК — это тоже работа десантников.

Беспилотники-наблюдатели с камерами дневного и ночного видения делают линию фронта абсолютно прозрачной. Они фиксируют каждое движение, по которому затем летят вражеские дроны-камикадзе. Такой стала война в 2026 году. И в следующем году эта тенденция будет только усиливаться, заявляют в Силах обороны.

Стратегия Министерства обороны и опыт Вьетнама

В Силах обороны прогнозируют: чтобы еще лучше защититься от беспилотников и авиабомб, которые также разрушают наши позиции и выжигают целые города на фронте, тенденция к расширению разветвленной сети подземных укреплений сохранится и в следующем году. Эту идею подхватили в Министерстве обороны и уже увеличили финансирование на землеройную технику.

Евгений Хмара, министр обороны Украины: «Речь идет о разветвленной системе туннелей в глубине обороны, защищенных позициях для пилотов, укрытиях для нашей пехоты и цепочках их обеспечения. Основная цель — свести к минимуму пребывание военных на открытой территории, уменьшить уязвимость наших воинов во время передвижения, ограничить осведомленность врага о путях и периодичности снабжения».

В свое время я назвала этот процесс ухода позиций под землю «вьетнамизацией». Ведь это перекликается с событиями времен войны США во Вьетнаме.

Именно тогда появились известные во всем мире катакомбы Кучи протяженностью 250 километров — это обширная система подземных ходов и лабиринтов, которую еще в 1945 году начали строить партизаны Национального фронта освобождения Южного Вьетнама. Во время войны эти укрепления помогали им противостоять технологиям и огневому превосходству США и изменили ход войны — настолько, что Соединенные Штаты были вынуждены отступить. Ведь выбить войска из тех туннелей так и не смогли. Сейчас это исторический мемориал и туристический объект, куда можно попасть на экскурсию.

▶ На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке: Эксклюзивные кадры из Олешек: эвакуация людей! | ТСН 16:00 30 октября

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