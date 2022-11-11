"Тупо и обидно умереть во время войны от кори или дифтерии": как харьковчанка заболела во время полномасштабного вторжения

Война не остановила болезни, только убрала их из инфопространства и создала лучшие условия для распространения большинства из них.

Так эпидемиологи предрекают вспышку кори в Украине, ведь вспышки этого заболевания носят циклический характер и происходят в Украине каждые четыре-пять лет. Предыдущая вспышка длилась с 2017 по 2019 год. Тогда болели не только дети, но и невакцинированные взрослые. Главная причина этих вспышек – недостаточный охват прививками. Несмотря на то, что перед пандемией COVID-19 уровень вакцинации в Украине рос, во время пандемии он начал снова падать.

Героиня истории Мария не знала, что не была привита от большинства заболеваний. Шрам от БЦЖ она имела и, как и, пожалуй, большинство взрослых, не интересовалась у родителей, полностью ли она вакцинирована. Но все изменилось за несколько дней до начала полномасштабной войны в Украине.

Первые симптомы были стандартными. Я думала, что просто простудилась. Кашель, горло болит, температура, слабость. Единственное, что удивляло, это сыпь во рту на слизистых. Такого у меня никогда не было, поэтому пошла к лору, но через 2 дня лечения я начала задыхаться, начали чесаться глаза. Следующие несколько дней были самыми худшими. Глаза закисали, я очень плохо видела, потому что не могла одеть свои линзы, сыпь распространилась даже на ступни, и было больно ходить», – вспоминает Мария начало своей болезни.

Диагноз ставили более недели. Удивлены были все и ее даже фотографировали как уникальный случай, ведь корь считается "детской" болезнью и контролируется вакцинами. Собственно, предположили, что это корь, после того как поняли, что есть вероятность, что Мария не вакцинирована.

«Это были первые дни обстрелов Харькова. Вот во вторник мне первую капельницу поставили, а уже в четверг – война. Первые несколько капельниц сделали в больнице, но ночевать я не оставалась. Меня максимально изолировали от других людей, потому что корь очень заразна. Я все время ходила в маске и капюшоне, чтобы не пугать людей. А все последующие капельницы были дома. Мой район в Харькове постоянно обстреливала артиллерия, это окрестность города Прям. Были еще авиабомбардировки, сюда уже никто не приезжал ради капельницы», – рассказывает девушка.

Мария признается, что болезнь забрала у нее любимые вещи – возможности гулять с собаками, гладить их, спать рядом с ними.

«Руки так сильно чесались/пекли, даже описать сложно. Я очень тактильный человек, мне не хватало близости. Еще не хватало ясности зрения. Глаза словно гноились, если долго были закрыты — слипались. Утром мужчина провожал меня в ванную, чтобы умыться, потому что сама я не могла открыть глаза нормально. Надо сначала смыть весь этот навоз», – вспоминает девушка.

Четкой хронологии событий девушка уже сейчас вспомнить не может, болезнь же совпала с началом войны и это был двойной удар.

«Я всегда была очень сильной, выносливой и спортивной. Я знала, что война будет, и готовилась, в том числе, физически на случай, если надо будет помогать (а я проходила курсы домада). И вот война — а я бессильна и прикована к капельнице. Поэтому я значительно реже спускалась в подвал, было сложно бегать туда-сюда. Все шли, а я с мужем оставалась в коридоре».

Сейчас Мария здорова, и в ее семье стало больше 2 кошек, которых она спокойно может обнимать и гладить.

«Страшно не знать и заболеть корью в 21 год еще и во время войны. Я теряла зрение, задыхалась от кашля, не ела нормально (только через трубочку), сдирала кожу с лица кусками, не могла погладить собаку, потому что сыпь на ладонях пеклась, не могла купаться, потому что вода будто обжигала раздраженную кожу, все это сопровождалось температурой и как бонус шел вагинит», – заключает девушка.

После того, как Мария поправилась, она сделала все прививки, которые пропустила ранее и для которых были вакцины — от кори, краснухи, паротита, дифтерии, столбняка, коклюша и гепатита В.

«Разобралась со всеми вопросами защиты и вакцинации, – говорит она. –

Вот, например, важный нюанс: некоторые прививки нужно делать и во взрослом возрасте (от столбняка, дифтерии) и повторять каждые 10 лет. Всем советую: 1) следите за календарем прививок; 2) защитите себя и детей от болезней, от которых есть прививка. Оно не зря существует!»

«Тупо и обидно умереть во время войны от кори или дифтерии», – считает Мария.

Напомним, что мы ранее писали о том, что заставляет украинцев сделать экстренную вакцинацию от кори.

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