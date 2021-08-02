Турция горит шестые сутки подряд: жертвами пожара стали уже восемь человек, более 800 получили травмы

На курортах продолжается эвакуация туристов.
Восемь человек погибли, больше чем восьмисот получили травмы — количество жертв и пострадавших из-за лесных пожаров в Турции растет.
Об этом рассказали в эфире ТСН.Ранок 2 августа.
Юг страны пылает шестые сутки подряд. Там идет эвакуация туристов. В частности, в городе Бодрум уже выселили жильцов из трех пятизвездочных курортов — огонь подобрался к ним вплотную.
Между тем ответственность за пожары взяла на себя одна из курдских террористических организаций. А накануне турецкая полиция задержала подозреваемого в поджогах.
Как ранее сообщал министр сельского и лесного хозяйства Турции Бекир Пакдемирли, всего пожарами была охвачена 31 провинция. Масштабная борьба с огнем продолжается в Анталье, Мармарисе, Мугле и провинции Ушак.
Напомним, 31 июля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил зонами бедствия районы лесных пожаров. Речь идет о провинции Анталья, Мугла, Измир, Адана и Османийе. Он выразил соболезнования родным и близким людей, погибших в результате пожаров.