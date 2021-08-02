Турция горит шестые сутки подряд: жертвами пожара стали уже восемь человек, более 800 получили травмы

Турция горит шестые сутки подряд: жертвами пожара стали уже восемь человек, более 800 получили травмы

На курортах продолжается эвакуация туристов.

Восемь человек погибли, больше чем восьмисот получили травмы — количество жертв и пострадавших из-за лесных пожаров в Турции растет.

Об этом рассказали в эфире ТСН.Ранок 2 августа.

Юг страны пылает шестые сутки подряд. Там идет эвакуация туристов. В частности, в городе Бодрум уже выселили жильцов из трех пятизвездочных курортов — огонь подобрался к ним вплотную.

Между тем ответственность за пожары взяла на себя одна из курдских террористических организаций. А накануне турецкая полиция задержала подозреваемого в поджогах.

Как ранее сообщал министр сельского и лесного хозяйства Турции Бекир Пакдемирли, всего пожарами была охвачена 31 провинция. Масштабная борьба с огнем продолжается в Анталье, Мармарисе, Мугле и провинции Ушак.

Напомним, 31 июля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил зонами бедствия районы лесных пожаров. Речь идет о провинции Анталья, Мугла, Измир, Адана и Османийе. Он выразил соболезнования родным и близким людей, погибших в результате пожаров.

Новости мира: в Турции из-за лесных пожаров восемь человек погибли, более восьмисот получили травмы

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