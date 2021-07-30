Турция в огне: Анталия и Сиде полностью задымлены, а людям фактически на голову падает пепел

Количество очагов, которые остаются в Турции гореть — около 6. Власть сосредоточила силы на юге и западе страны.

Развитие ситуации непредсказуемо. В Министерстве иностранных дел призывают украинцев не ехать в охваченные лесными пожарами курортные регионы Турции. И готовятся возвращать оттуда наших отдыхающих в случае ухудшения ситуации. Пока, по данным дипломатов, среди пострадавших наших соотечественников нет. Горит, в частности, в провинциях Анталия, Адана, Мерсин и Мугла. Огонь вблизи самых популярных среди украинцев курортов не утихает уже третий день подряд.

О том, что успела натворить стихия, 30 июля в эфире ТСН.19: 30 рассказал корреспондент Антон Страшко, который сейчас находится на анталийском побережье неподалеку Сиде.

Так, по его словам, к вечеру огонь усилился, а связь ухудшилась. Вероятно, есть причины предполагать, что где-то повреждены кабели, потому что у людей нет света. Возможно, отключилась и вышка связи.

В свою очередь, пожарные к вечеру нарастили силы, потому что огонь снова начал бушевать и разросся на большую площадь.

"Сегодня утром, когда мы только садились самолетом в Анталию, мы видели лишь несколько очагов дыма. Это был только дым, который стелился по побережью. Открытого огня мы не наблюдали. А когда прибыли на место, огонь начал появляться и распространяться с невероятной скоростью. Те люди, которые находились в селе рядом с тем лесом, который сначала дымился, а затем начал гореть, до последнего надеялись, что ветер отвернется и удастся не эвакуироваться из своих домов. Но буквально час назад чрезвычайники сообщили, что эвакуироваться все же стоит и начали быстро всех вывозить ", — рассказывает журналист.

Люди хватали свои вещи, скот и убегали. К счастью, огонь не подобрался к селу, но какая ситуация будет вечером, нельзя даже предположить.

Между тем авиацию уже увеличили. Если днем здесь летало 2-3 вертолета, то сейчас можно увидеть как минимум 5. Они регулярно сбрасывают воду на участки, которые горят, чтобы не дать огню распространиться дальше.

Новости мира: какова ситуация в Турции и стоит ли украинцам отменять туры в курортные регионы

"До курортных городов Анталия или Сиде отсюда далеко — несколько десятков километров, но там эти города полностью задымлены, а людям фактически на голову падает пепел", — отмечает Антон.

Между тем количество очагов, которые остаются в Турции гореть — около 6. Власть сосредоточила силы на юге и западе страны — там, где и начались масштабные пожары. Украина предоставила сегодня два пожарных самолета, которые помогут тушить пламя.

В свою очередь следователи ищут поджигателей. Вчера появилась информация, что двое мужчин, которых подозревают в поджоге в одном из регионов, задержали. Действительно ли это - они, сейчас проверяют, но версия, что это — умышленные поджоги — у следователей таки есть.

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