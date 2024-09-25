Туристический сезон в Одессе во время войны: что происходит на пляжах

В Одессе теплый сентябрь подарил курортникам дополнительную неделю пляжного отдыха. Хотя официально купальный сезон уже завершился, людей на море еще много.

Об этом говорится в сюжете корреспондента ТСН Сергея Осадчука.

В Одессе температура воздуха +27, а морская вода до сих пор не ниже +20. Условия для отдыха почти идеальные. Несмотря на официальное завершение курортного сезона, некоторые пляжные комплексы решили продолжить работу и не прогадали – бархатный сезон привлекает отдыхающих.

Пляжный сезон в Одессе

"Все довольны, потому что море теплое и, если бы еще такая погода была несколько месяцев, у нас было бы еще немало отдыхающих. Море лечит и физически, и морально", — говорит работница пляжного комплекса Наталья Явор.

Именно за таким лечением приехали сюда семьи из прифронтовых регионов. Говорят, хотели, чтобы дети хоть немного отдохнули от взрывов и тревог. Но больше всего здесь одесситов, которые традиционно ходят на море или весной или осенью, когда пляжи полупустые, а море и солнце почти летние.

Одесса

"Я его всегда жду, потому что все как раз разъезжаются, дети идут в школу, у меня есть старшая дочь — вот она идет в школу, а я с младшей — на море. Я очень люблю этот период", — говорит одесситка Анна Жуковская.

Тепло продержится в Одессе до конца этой недели. Так что еще можно застать немного лета. Дальше будет постепенно прохладнее, а потом начнутся и дожди.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: АНОМАЛЬНОЕ ПОТЕПЛЕНИЕ ОЖИВИЛО ПЛЯЖИ! ОДЕССА СНОВА ВСТРЕЧАЕТ ОТДЫХАТЕЛЕЙ!

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