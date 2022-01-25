Туристы, которых в Карпатах засыпало снегом, сорвали сразу две лавины: детали

Для всех это был далеко не первый поход.

Туристы, которых накануне в Карпатах засыпало снегом, сорвали сразу две лавины. Пятеро мужчин оказались под метровой толщей снега. Спасатели говорят – они выбрали один из самых опасных маршрутов. Склон Плай – очень крутой и угроза схождения лавин там чрезвычайно высока. Почему экстремалы это не учитывают и рискуют жизнью, — говорилось в сюжете ТСН.19:30 24 января.

Решили срезать путь и пошли по крутому склону, и вдруг под ногами снег рухнул. На бешеной скорости опрокидываясь и проваливаясь в сугробы, задыхаясь под метровым слоем снега летели метров 400. Когда остановились и казалось беда позади, на них сорвалась вторая лавина — рассказывает Денис Гапченко.

Денис один из группы туристов, попавших под лавину. Парень рассказывает, что в горы пошли мужской компанией, но друг друга они раньше не знали. Познакомились в соцсетях в одной из групп для любителей экстрима.

Для всех это был далеко не первый поход. Все были готовы. Многие прошли Пакистан, Килиманджаро и Непал. Все были опытны. Именно это и спасло туристов, говорят спасатели. Но при этом даже опытные слегка ожидали — пошли в горы, когда угроза схождения лавин была самой высокой и еще и выбрали для спуска самый опасный маршрут.

С гидом туристы также познакомились в соцсетях. 29-летний мужчина повел в горы восемь человек, презрев все правила безопасности и даже не зарегистрировавшись, говорят спасатели. В конце концов, именно он пострадал — травмировал голову и конечности и двигаться дальше уже не смог. Искали и доставляли его горные спасатели.

Травм он получил незначительные. Это в основном ушибы и шоковое состояние. К счастью, все завершилось так. Если бы сорвался больший слой снега, это могло привести к более трагическому случаю

В горах туристы планировали провести по меньшей мере трое суток, ночевать в палатках за минус 20 и пройти еще несколько опасных маршрутов. Но их планы оборвались.

Корреспондент ТСН Светлана Денищук

Туристы, которых накануне в Карпатах засыпало снегом, сорвали сразу две лавины