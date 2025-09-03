ТСН в социальных сетях

675
1 мин

Турне Путина в Китай: эксперт указал на интересную деталь, которая может разозлить Трампа

Аналитик объяснил, как визит Путина в Китай может повлиять на Трампа.

Авторы публикации
Фото автора: Игорь Серов Игорь Серов Фото автора: Мария Бойко Мария Бойко
Турне Путина в Китай: эксперт указал на интересную деталь, которая может разозлить Трампа

Путин / © Associated Press

Поездка Путина в Китайможет повлиять на позицию Дональда Трампа по войне в Украине.

Об этом в комментарии ТСН.ua сказал международный эксперт Александр Хара.

Аналитик отметил, что визит Путина в Китай может «отрезвить» США.

«Возможно, немного протрезвеют в Вашингтоне, поскольку их „ковбойский наскок“ не удался в вопросе быстрого завершения войны. Абсолютно бесполезные идеи о том, что Россию можно оттянуть от Китая. Я надеюсь на то, что вывод будет следующим: надо помочь Украине решить российскую проблему, россияне будут заниматься внутренними делами и тогда не будут столь вспомогательными для Китая. Это логичная мысль. Но дойдут ли американцы сейчас до нее, или позже, или вообще дойдут — это открытый вопрос», — сказал эксперт.

Больше читайте по ссылке: Китайское турне Путина — поможет ли Пекин России в войне против Украины

675
