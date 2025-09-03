- Дата публикации
-
- Категория
- Эксклюзив ТСН
- Количество просмотров
- 675
- Время на прочтение
- 1 мин
Турне Путина в Китай: эксперт указал на интересную деталь, которая может разозлить Трампа
Аналитик объяснил, как визит Путина в Китай может повлиять на Трампа.
Поездка Путина в Китайможет повлиять на позицию Дональда Трампа по войне в Украине.
Об этом в комментарии ТСН.ua сказал международный эксперт Александр Хара.
Аналитик отметил, что визит Путина в Китай может «отрезвить» США.
«Возможно, немного протрезвеют в Вашингтоне, поскольку их „ковбойский наскок“ не удался в вопросе быстрого завершения войны. Абсолютно бесполезные идеи о том, что Россию можно оттянуть от Китая. Я надеюсь на то, что вывод будет следующим: надо помочь Украине решить российскую проблему, россияне будут заниматься внутренними делами и тогда не будут столь вспомогательными для Китая. Это логичная мысль. Но дойдут ли американцы сейчас до нее, или позже, или вообще дойдут — это открытый вопрос», — сказал эксперт.
