Туск теряет контроль над протестами фермеров: чего Украине ждать от поляков и причем здесь Россия

И, похоже, правительство Дональда Туска потеряло момент для своевременной реакции, а сейчас, за месяц до местных выборов 7 апреля и в Европарламент 9 июня, не знает, как действовать дальше. Точнее, там готовы пренебречь добрососедскими и партнерскими отношениями с Украиной в угоду своим политическим интересам.

После второй провальной встречи премьера Дональда Туска с аграриями в субботу, 9 марта, они угрожают "остановить" всю страну. "На 20 марта мы анонсируем протест по всей Польше, в каждой гмине, в каждом уезде. С 7 утра до 7 вечера вся Польша остановится. Дети не доедут до школ, люди не доедут до работы, но у нас нет другого выхода", — заявил после встречи с Туском фермер Станислав Барна.

В видеообращении 3 марта Владимир Зеленский сказал, что ситуация на польско-украинской границе вышла за пределы экономики и морали. "Просто невозможно объяснить, как сложности истекающей кровью страны можно использовать во внутренней политической борьбе", — добавил украинский президент. Это заявление прозвучало после неоднозначного комментария Туска о возможности полного закрытия границы для приостановки взаимной торговли. Хотя от такого радикального решения действительно больше пострадает польский бизнес.

Есть ли шанс на примирение между Украиной и Польшей? Почему правительство Туска идет на поводу у маргинальных протестующих и фермеров? И каких действий со стороны Варшавы нам ждать дальше ТСН.ua расскажет в этом тексте.

Провокации и нападения на полицию: протесты радикализируются

Анонсированный на 6 марта несколькотысячный протест фермеров в Варшаве перерос в стычки с полицией. Недалеко от Сейма и канцелярии премьера митингующие жгли шины, бросали в правоохранителей петарды, камни и брусчатку. 14 полицейских, которым пришлось применить дубинки, слезоточивый газ и светошумовые гранаты, были ранены. Задержали 55 человек, которых многие польские СМИ называют провокаторами. Большинство из них были под хмельком. Некоторые даже ходили по городу в мешковине, которая должна была напоминать средневековую одежду, намекая, что польские фермеры такие же бедные.

Фото и видео этого протеста облетели европейские и даже американские СМИ, в очередной раз продемонстрировав, что польское правительство либо не контролирует ситуацию, либо не хочет обуздать протесты аграриев, используя вопросы украинского экспорта в собственных политических интересах. Действительно, и сам Туск, и спикер Сейма Шимон Головня (имеющий сейчас самый высокий политический рейтинг в Польше – ред.), и руководители полиции назвали совершавших провокации протестующих "хулиганами". По большинству, уже есть соответствующие решения судов. Однако в целом действующая польская власть не отрицает право фермеров на протест, учитывая блокаду украинской границы, отмечая, что в Польше – демократия.

Действительно, протесты аграриев очень часто бывают достаточно эпатажными. Например, на днях чешские фермеры разбрасывали навоз на улицах Праги. Ранее в Варшаве возле канцелярии Туска протестующие сожгли гроб с надписью "Фермер, проживший 20 лет, был убит "зеленым соглашением". Однако за время протеста польских фермеров было как минимум четыре случая, когда на дорогу или железнодорожные пути высыпали украинское зерно, кукурузу и рапс, и ни в коем случае Киев не услышал должного осуждения польским правительством таких противоправных действий.

Более того, на протестах фермеров у украинской границы были члены откровенно пророссийской партии "Конфедерация", как и в конце прошлого года на акциях польских перевозчиков, которые также блокировали наши пограничные пункты. Однако, опять же, никакой должной реакции со стороны польского правительства мы не увидели, как и расследований по поводу возможного влияния на все это из Москвы. Тем более много говорили и о поддержке этого протеста бывшей правящей в Польше "Право и справедливость". Но, кажется, сейчас, это уже почти свершившийся факт: лидер партии Ярослав Качинский на 18 мая анонсировал большой марш в Варшаве в поддержку польских фермеров, являющихся его большим электоратом, с требованием к Сейма принять резолюцию о "зеленом курсе" и эмбарго на украинское зерно.

К тому же кандидат политических наук, член-корреспондент Украинской академии геополитики и геостратегии Станислав Желиховский напоминает, что заместитель министра с/х Польши Михал Колодзейчак (избранный по спискам "Гражданской коалиции" Туска, но являющийся лидером "Агроунии", которая была организатором протестов фермеров еще год назад) осудил действия полиции, назвав их "жестокими" и "непрофессиональными".

"Мы видим, что ситуация еще далека от своего разрешения. Туск пытается все же удовлетворить требования фермеров. Скорее всего, будет разрешение ситуации, связанной с "зеленым соглашением". Возможно, будет какое-то послабление для Польши или даже всего европейского фермерства, но есть еще и политический фактор: Колодзейчак критикует своих сокоалициантов за эти задержания, поэтому мы снова и снова видим, как хрупок этот союз, собственно, Туск в прошлом году и взял в свой список Колодзейчака, чтобы иметь поддержку фермеров. А сейчас мы видим, во что эта "поддержка" вылилась. Он уже ничего не может с этими фермерами сделать. То есть фактически он должен искать разные способы, чтобы удовлетворить их требования", — комментирует Станислав Желиховский.

Правительство хочет выкупить зерно: как "работает" экономика ЕС

Что требуют польские фермеры?

Во-первых, их протест является частью общеевропейских акций аграриев, прокатившихся по Италии, Испании, Чехии, Германии и других стран.

Во-вторых, все европейские фермеры требуют не распространять на них правила "зеленого перехода" ЕС, предусматривающие ограничение использования удобрений и пестицидов в рамках уменьшения выбросов парниковых газов до 2050 года, что, по их словам, повысит цену с/х продукции.

В-третьих, именно польские фермеры требуют полного ограничения на экспорт украинской агропродукции в Польшу вплоть до закрытия границы.

"Премьер сказал (Дональд Туск на встрече с аграриями в субботу, 9 марта – ред.), что будет пытаться убедить Еврокомиссию по "зеленому курсу". А по границе, то сказал, что не закроет границу", – сказал фермер Анджей Соботинский.

Следующая встреча Дональда Туска с аграриями запланировала уже в понедельник, 11 марта. Однако еще в четверг, 7 марта, выступая на съезде Европейской народной партии в Бухаресте, польский премьер заявил, что сохранение режима свободной торговли между Украиной и ЕС повредит как самому блоку, так и собственно Украине:

"Ведь если мы потеряем уже не энтузиазм, но распространенную в Европе и Польше поддержку Украины, потому что люди будут устали нести слишком тяжелое бремя, то мы все на этом потеряем: и Европа, и Польша и, прежде всего, Украина. Поэтому режим свободной торговли с Украиной нужно ограничить, чтобы снова эффективно защитить европейский и польский рынки. Я надеюсь, что это перерастет в совместные действия на уровне Европейского совета".

Что подразумевает Дональд Туск? В мае 2022 г., чтобы поддержать украинскую экономику во время полномасштабного российского вторжения, ЕС обнулил все пошлины и квоты на наш экспорт. Это относилось и к отмене разрешений на работу в ЕС для украинских перевозчиков. Хотя обычно вступающие в ЕС страны ведут переговоры об этом годами. Однако с 2022 года многое изменилось. Сейчас через польскую границу экспортируется только 5% нашего аграрного экспорта, все остальное идет по морю, потому что Силам обороны Украины удалось наладить работу собственного зернового коридора.

"Если взглянуть на эту ситуацию, она вызывает кучу вопросов. Ведь Польша уже запретила в одностороннем порядке импорт украинского зерна в саму Польшу. Поэтому возникает вопрос, почему они протестуют против зерна из Украины, если оно и так под запретом? Запрещать то, что уже и так запрещено? Если ситуация там не улучшится, мы также готовы идти дальше и запускать процедуру нарушения против этих стран", — заявил вице-президент Еврокомиссии (ЕК) Валдис Домбровскис.

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В настоящее время своеобразным дедлайном и для аграриев, и для правительства Туска является 15 марта, когда Еврокомиссия должна объявить свое решение о том, как "зеленый переход" распространится на фермеров, будут ли какие-то послабления и переходные периоды. Отлично, что польский премьер четко стоит на позиции невозможности полного закрытия границы с Украиной. Тем не менее, он ничего не делает для того, чтобы его разблокировать, обещая польским фермерам просто выкупить излишки их зерна (каждую весну аграрии придерживают продажу зерна, надеясь на повышение цен – ред.) за счет госбюджета, что свидетельствует о "прекрасной" работе польской. экономики, как европейской части с рыночными условиями.

Что будет дальше: ждем новых запретов

Валдис Домбровскис уже намекнул, что ЕК готова пойти на уступки странам-соседям Украины, ограничив импорт сахара, яиц и мяса птицы, вдобавок к уже запрещенным пшенице, кукурузе, рапсу и подсолнечнику. Это Брюссель готов предусмотреть в очередном решении о продлении еще на год – до 5 июня 2025 года – решение об отмене всех квот и пошлин на украинский экспорт.

Однако польских фермеров это уже не устраивает: еще несколько недель назад они хотели распространить эмбарго не только на сахар, яйца и мясо птицы, но и мягкие фрукты, мед, яблочный сок и масло; а уже сейчас требуют полностью закрыть границу. И, учитывая, как все развивается, правительство Туска вполне может пойти на дальнейшие ограничения дополнительных товарных позиций украинского экспорта, чем повлечет каскадную реакцию со стороны других наших соседей. Киев на всех уровнях общался с Варшавой. Однако правительство Туска и здесь очевидно решило использовать украинскую "карту" во внутриполитических разборках, чтобы накануне местных выборов 7 апреля не потерять рейтинги.

По словам главы направления "Региональная безопасность и исследование конфликтов" Фонда демократические инициативы им. Илька Кучерива, исследовательницы Лондонской школы экономики и политических наук Марии Золкиной, не стоит надеяться, что какие-то действия Киева смогут потенциально переломить ход ситуации в Польше в пользу Украины.

"Эти протесты и блокада на границе касается не только украинского импорта или даже транзита, а целого ряда вопросов, которые к Украине не имеют отношения. И блокада границы – это об отношениях польских аграриев, польской деревни, в широком смысле этого слова, собственно сельского провинциального электората (около 40% поляков живут в селах – ред.) с польскими властями с одной стороны, и об отношениях Варшавы с Брюсселем с другой, но значит ли это, что Украине нужно плыть по течению и вообще ничего не делать?. Мы можем принять ряд мер, которые могут максимально этот удар", — говорит ТСН.ua Мария Золкина.

Во-первых, по мнению исследовательницы, имеет максимально спокойную и конструктивную позицию на межправительственном и высшем политическом уровне. То есть нужно максимально избегать резких политических движений и заявлений, но при этом интенсифицировать взаимодействие на рабочем уровне именно между обоими министерствами с/х и правительствами, и все претензии и возможности направить именно туда.

Во-вторых, максимально спокойно в бюрократическом смысле использовать посредничество ЕК.

"В прошлом году с украинской стороны была сделана ошибка, когда призывы к ЕК раздавались в политическом смысле, мол, сделайте что-то, повлияйте на Варшаву. Сейчас польское правительство и Туск лично, понимая масштабы проблемы, реально частично выходящей из-под контроля правительства, сами заинтересованы, чтобы с минимальными политическими потерями внутри страны, в частности электоральными, все же выйти на рациональное решение, по крайней мере по границе, и на этот раз шансы на то, что ЕК сможет играть роль посредника, достаточно высоки, и это окно возможностей для Украины. оно закроется, как только с украинской стороны снова начнут раздаваться какие-то резкие политические заявления о том, пусть ЕС разбирается с Варшавой", — отмечает Мария Золкина.

В-третьих, это не новый совет, однако, к сожалению, он минимально выполняется украинским политическим руководством, — это избегать популистических шагов. К примеру, история с поездкой украинских чиновников на границу и вообще планами самого Зеленского встречаться на границе с польской стороной, точно не соответствует необходимости решать вопросы бюрократически.

В-четвертых, ситуация действительно зашла очень далеко, потому что эмоциональное напряжение в этой отдельно взятой категории населения (польское протестующее крестьянство – ред.) может привести к более серьезным проблемам именно на бытовом уровне.

"И у меня больше советов относительно осторожной позиции с заявлениями именно с украинской стороны не из-за того, что Украина должна проявлять определенную слабость таким образом и ждать, пока поляки решат быть конструктивными, а потому что, к сожалению, все это может максимально негативно сказаться на бытовом отношении к украинцам в Польше (и, собственно, уже начало сказываться – ред.)", — заключает Мария Золкина.

На 28 марта, собственно, чуть больше, чем за неделю до местных выборов в Польше, назначена встреча Дениса Шмыгаля и Дональда Туска в Варшаве. Не стоит надеяться, что Варшава, пытаясь выбить фермерский и электорат крестьянства "из-под ног" "Права и справедливости" и пророссийской Конфедерации, пойдут Украине в чем-то на уступки. Однако польским властям следует также понимать, что затягивание проблемы может действительно перекинуться на бытовой уровень, когда украинцев в Польше (которые, кстати, отчисляют в польский бюджет немалые суммы) начнут травить просто за то, что они украинцев. Правительству Туска надо наконец-то начать опровергать пророссийские фейки об украинском зерне, которые распространяются Польшей с феноменальной скоростью. Яркий пример – это "некачественное украинское зерно приводит к раку у польских детей". Ну, и, конечно, весомым шагом на встречу со стороны польского правительства станет решение о запрете импорта с/х продукции из России и Беларуси.