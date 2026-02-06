"Твари, с**ы": россияне шокировали циничным ударом по приюту для животных, очевидцы не сдерживают эмоций

Последствия атаки по приюту для животных / © ТСН

Семерых человек россияне ранили сегодня в Запорожской области. Оккупанты не прекращают терроризировать регион ударными беспилотниками — тревога в области раздается чуть ли не каждый час. Ночью нелюди убили супругов, днем — целились по гражданским авто и даже по собачьему приюту.

Больше об этом коварном ударе и последствиях вражеских атак — в материале корреспондента ТСН Дарьи Назаровой.

Террор в общинах и гибель супругов

Вражеские дроны атакуют область один за другим. В Преображенке FPV-дрон снова влетел в гражданское авто — пострадали двое мужчин. В селе Беленьком вражеский беспилотник влетел прямо в хозяйственное помещение, ранения получили три человека.

Самой страшной стала ночь для Вольнянска: там «Шахед» убил супругов в собственном доме. В самом Запорожье из-за ночной атаки ранен 14-летний подросток.

Удар по приюту: «Звездочки больше нет»

Уже днем оккупанты направили «Шахед» на приют для животных. Дрон попал прямо в вольер, где жила местная любимица — немецкая овчарка Звездочка.

Дарья Назарова, корреспондент ТСН: «Еще с самого утра на этом месте был вольер с Зиронькой. Российский „Шахед“ не оставил здесь живого места. Вокруг воронки — разбитые клетки и уничтоженное огнем здание».

Работники приюта не могут сдержать слез. Ирина вспоминает, что последствия могли быть еще хуже, но за мгновение до взрыва женщины зашли в помещение.

Ирина, работница приюта: «Это ужасно было. Собаки, которые были здесь — все были мертвы. Вольера Звезды не было. Деревья все в обломках. Дым, огонь, страшно… Я зашла в подвал подбросить дрова, потому что там у нас больные собачки, а коллега Яна пошла переодеваться. Закрыли железную дверь — и буквально через минуту ужасный гул и взрыв».

Потери и возмущение волонтеров

Из-за этого удара одна работница приюта попала в больницу с сильно раненой ногой. С десяток собак погибли на месте, еще столько же получили ранения. Нескольких животных до сих пор не могут найти — испуганные взрывной волной, они сбежали через выбитые двери.

Как только город услышал об атаке на животных — в приют потянулись неравнодушные люди. Но даже те, кто видел на войне все, не сдерживают эмоций.

Ирина, волонтер приюта: «Двери выбило волной, собаки убежали, мы не можем их найти. Вот такие потери. У нас уже сил и эмоций нет, за россиян даже говорить не хочется»

Обстрелы региона продолжаются, спасатели и волонтеры продолжают разбирать завалы и искать четвероногих, выживших в этом аду.

на YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке: Работники не сдерживаются… Последствия страшного УДАРа по приюту в Запорожье