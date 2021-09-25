"Твоей ме-ме ничего не надо, особенно ты": в Днепре воспитательница детского сада издевалась на ребенком

"Твоей ме-ме ничего не надо, особенно ты": в Днепре воспитательница детского сада издевалась на ребенком

В детском саду говорят, что с воспитателем провели разъяснительную беседу.

В Днепре воспитательница одного из детских садов грубостью довела до слез 4-летнего мальчика. А по словам мамы малыша, к нему также применялось физическое воздействие. Аудиозапись инцидента мама ребенка впоследствии выложила в социальные сети. Ее сделал сам малыш, который на диктофон смарт-часов записал все, что происходит в группе.

ТСН.ua разбирался, что случилось с мальчиком и как комментируют инцидент в детском саду.

"Закрыли рот"

Инцидент произошел еще в марте этого года в детском саду №298, расположенном в Чечеловском районе города. На записи, которую мама опубликовала только сейчас в комментариях к одному из постов Департамента гумполитики Днепровского горсовета, слышно, как дети находятся в очень шумном помещении, где рядом с ними, не выбирая выражений, общаются воспитатели. Собственно, по отношению к детям женщины тоже не стесняются употреблять грубости.

"Дети, как зовут украинского писателя? Тарас Григорьевич? Шевченко. Все... закрыли рот".

"Не трогайте, не подходите к нему".

"Головой постучи".

"Твоей ме-ме ничего не надо, особенно ты".

На записи также слышно, как ребенок плачет. Очевидно после того, как к нему подходила воспитательница и в грубой форме говорила перестать стучать по столу или встать со своего места. К слову, аудиодорожка идет более 10 минут и практически все это время мальчик плачет.

"Ребенок в саду начал уписиваться. Постоянно были мокрые штаны. Я его забрала домой на 10 дней. Дома с ним было все хорошо. Сам ходил на горшок. Не было истерик. Я тогда поняла, что есть какая-то проблема в саду. Я дала ему смарт-часы с функцией диктофона. Все, что вы слышали на записи, произошло в первый день после того, как он побыл дома. Я пришла его забирать, а мне вывели его в синяках", — рассказывает ТСН.ua мама мальчика Юлия.

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По ее словам, сначала она подумала, что сын в садике оступился и упал. Однако впоследствии она прослушала записи с диктофона.

"На ней явно слышно два удара: под глазом синяк и на скуле. Его или толкнули, или бросили. На следующий день в саду я спросила, что случилось. Мне сказали, что все было хорошо. На что я сказала, что у меня есть другая информация", — добавила Юлия.

Позже уже другая воспитательница сказала, что ребенок якобы ударился не на улице, а в группе. Собственно, обо что именно и откуда вообще могла появиться травма — воспитательница не сказала.

"Я пошла к заведующей и подняла вопрос. Сказала ей, что это ненормально: запугивать детей, унижать их и общаться матом. Поставила ей запись с диктофона. Она выслушала с опущенными глазами. О том, что та матерится при детях, подтвердила и другая воспитательница", — отметила мама мальчика.

Что говорят в детском саду

Комментировать инцидент не хотят, ссылаясь на якобы необходимость получить разрешение от департамента гуманитарной политики Днепра. Без него работники детского сада говорить отказываются. Однако между делом они все же сообщили, что инцидент действительно имел место быть.

"Мы два года с ребенком нянчились. Он неплохой, но немного выделяется. Но ни физического, ни психологического насилия над ним не было", — заявила ТСН.ua заведующая детского сада.

Ответ департамента гуманитарной политики

В комментариях к публикации в соцсети впоследствии ответила заведующая сектором дошкольного образования отдела образовательной деятельности горсовета Оксана Турчина.

"Управлением образования департамента гуманитарной политики Днепровской городского совета в пределах компетенции рассмотрело обращение по ситуации, сложившейся в учреждении №298, и предоставлен письменный ответ заявителю. Для рассмотрения обращения в управление образования были приглашены для собеседования директор учреждении №298 и взято письменные объяснение по вопросам, затронутым в обращении", — сообщила Оксана Турчина.

Она также добавила, что директору заведения якобы указано на "необходимость усиления контроля за недопущением относительно воспитанников любых форм физического и психологического насилия". Сама же воспитательница продолжает работать в детском саду.

Напомним, что в Днепре мальчик пошел гулять на площадку с драгоценностями мамы. На улице он вручил украшении своему другу, которого теперь никто не может найти.

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