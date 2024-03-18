"Твой мир просто опустел": что говорят военные о ПТСР и как в Украине борются с недугом

Воздушные тревоги, "прилеты" вражеских ракет или дронов, смерть близких, все то, что вызывает сильное напряжение в условиях может вызвать у человека посттравматическое стрессовое расстройство. На самом деле это нормальная реакция организма на ненормальную ситуацию. И соответственно после пережитого негативного опыта можно отдалиться от своих близких, закрыться в себе, переживать плохие воспоминания и иметь проблемы со сном.

Об этом говорится в сюжете корреспондента ТСН Мариам Оганнисян.

Военные страдают ПТСР

Юрий Горбаченко сейчас на реабилитации. Восстанавливает тело после многочисленных ранений. А еще пытается прийти в себя психологически.

"Ты не то что потерял смысл жизни, ты перестал видеть, смысл что делать дальше. Ну окей – я сейчас пойду там постреляю, окей еще прилетит по мне, ну поем я сейчас, ты перестал испытывать кайф от жизни", – говорит Юрий Горбаченко.

В свои 26 лет Юрий практически не ест, почти бодрствует.

Юрий Горбатенко

"Любой звук — ты просыпаешься, любая вспышка — ты просыпаешься, если это не красный цвет, на красный не реагируется", — говорит военный.

У Игоря Лютого из-за войны возникла агрессивность, потеря аппетита, апатия, бессонница. Мужчина всегда мрачен и в ожидании чего-то плохого.

"А здесь знаете, твой мир просто опустел", – говорит Игорь Лютый.

Игорь Февраль

Как в Украине лечат ПТСР

Игорь и Юрий не знакомы. Ранения у мужчин разные, служат в разных батальонах. Из разных городов. Но симптомы у них идентичны. Посттравматическое стрессовое расстройство, это еще одна проблема, с которой столкнулись украинцы во время войны.

"Раненые души, это то, что незаметно для общества. Все с ним визуально хорошо, а когда этот человек не спит, не ест, находится постоянно в страхе, в тревоге, когда ему трудно даже принять, чтобы его обняли близкие и здесь работают, психологи, психиатры, психотерапевты", - говорит клинический психолог Волынской областной психиатрической больницы №1 г. Луцка Ольга Сороколет.

Ольга Сороколет

10 миллионам украинцам уже необходима психологическая помощь. Таковы данные Всемирной организации здравоохранения. Больше всего люди страдают от стресса и тревожных расстройств, и в ближайшее время на передний план выйдет посттравматическое стрессовое расстройство. И к этому надо быть готовым, считают медики

"В этом году НСЗУ законтрактовано 492 учреждения. И соответственно мы закупаем услугу. Как реабилитацию амбулаторных условиях так и реабилитацию в стационарных условиях, и к примеру в стационарных условиях соответственно эту услугу в том числе реабилитируя как физическую травму, аналогично в условиях есть наличие врача психолога психотерапевта", - говорит председатель НСЗУ Наталья Гусак.

Не такой, не такая, как прежде, это то, что чаще всего приходится слышать человеку, у которого диагностировано ПТСР. И чаще всего это слышат от родных. Однако родные должны дать больному время и заботиться о нем.

Многое зависит от готовности родных больного понять, что ПТРС лечится и возвращение к привычному состоянию потребует терпения и настойчивости. И главное не стесняться вовремя обращаться за помощью к специалистам. Потому что это не о слабости.

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