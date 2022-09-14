Твоя кровь может воевать: украинцев призывают к донорству, чтобы создать стабильный запас

В Украине стартовала национальная кампания в поддержку донорства, ведь государству нужно увеличивать запасы крови и ее компонентов, потому что потребность в них постоянно растет.

До начала великой войны ежегодно совершалось более полумиллиона переливаний, это при хирургических вмешательствах, травмах, родах и онкологических заболеваниях. Но сейчас наша кровь нужна также раненым военным и гражданским, говорится в ТСН.

Каждый день в центре крови в столице принимают полсотни доноров и еще столько же — приходит в выездные бригады. Медики ездят по всей области четырежды в неделю и так собирают треть своих запасов. Доноров принимают в сельских клубах и актовых залах, в ход идут все методы, потому что крови нужно очень много. «Мы обеспечиваем не только Киевскую область, но и другие нуждающиеся области, которые пострадали. Этим мы обеспечиваем наш тыл, поддержку, поддержку наших Вооруженных сил», — говорит врач-терапевт Людмила Полищук.

Евгения сдает кровь регулярно в течение последнего года, каждые три месяца она приходит сюда. «Были у меня такие случаи, что кто-то из родственников заболел и переливал кровь, бесплатно переливал. И я понимаю, что эта потребность всегда существовала и она есть. Не только для наших военных, но и для людей, которые попадают в реанимации, в больницы — и дети, и взрослые», — говорит Женя.

Сергей, напротив, пришел впервые. Накануне увидел объявление о том, что нужна кровь. «Я каждый день вижу эти кадры, которые в Интернете показывают, что там сейчас происходит. Надо как-то помогать», – убежден он.

У большинства доноров здесь редкая группа крови, но медики говорят – потребность существует во всех группах и во всех резус-факторах. Сейчас государству очень важно увеличить запасы крови. Именно поэтому в Украине стартовала национальная кампания в поддержку донорства "Твоя кровь может воевать. Стань донором".

Чтобы стать донором, можно:

-напрямую связаться с центром крови;

-записаться в базу по телефону;

-стать в резерв онлайн – с помощью платформ Donor.ua или HELSI.me.

В настоящее время зарегистрировано 100 тысяч потенциальных доноров, но их должно быть больше по меньшей мере в три раза. Ибо сроки хранения компонентов крови ограничены во времени. Например, для тромбоцитов – это максимум 5 дней, для эритроцитов – 42. «Надо понимать, что в течение этих 42 дней вероятность того, что потребность в их использовании возникнет мгновенно и она будет связана не просто с какой-то экстренной ситуацией, а например, с обстрелом какого-то жилого квартала, или с другими какими-то событиями, это возникает внезапно, непредсказуемо и может такая потребность быть большой по объему», — говорит заместитель генерального директора украинского Центра трансплант-координации Александр Сергиенко.

К тому же тыловые города сейчас снабжают донорской кровью и те медицинские учреждения, которые расположены рядом с передовой. Три больших центра крови — в Мариуполе, Северодонецке и Краматорске — не работают. Во второй день полномашстабного вторжения российские оккупанты обстреляли и Харьковский областной центр службы крови.

Но, несмотря на это, он не прекратил свою работу. Уже через четыре часа сотрудники собрали все оборудование и перенесли его в подвал, в таких условиях они работают до сих пор.

В первые дни полномасштабного вторжения в центры крови по всей Украине стояли очереди. И тогда через несколько дней удалось собрать такой запас, что доноров уже, наоборот, просили не приходить. «За первую неделю с начала войны обратилось полторы тысячи доноров, добровольцев, решивших добровольно сдать кровь и мы всех их приняли. Работали почти круглосуточно, это месячная норма наших доноров», — рассказывает Людмила.

Похожая ситуация была в конце августа в Одессе. Городская станция переливания крови призвала одесситов сдавать кровь. В очередях сразу собралось от восьмисот до двух тысяч человек. За день одесский регион удалось полностью снабдить донорской кровью. Об этом они сообщили по отдельности. И здесь очень важный нюанс – если потребности в крови именно сейчас нет, а такое тоже бывает, не нужно создавать очереди. «Пытаемся, чтобы запасы были на одном уровне. Здесь мы идем как по лезвию бритвы, чтобы было достаточно компонентов крови для выдачи в подразделения больницы и чтобы не образовывались остатки, которые потом нужно списывать», – говорит руководитель центра крови Юрий Кобецкий.

В нынешних условиях, в условиях борьбы за нашу свободу и независимость, мы должны оставаться сплоченными и осознанными. И если нам по силам собрать на четыре «Байрактара» за несколько дней, разве мы не справимся с увеличением запасов крови?

К тому же доказано, что донорство крови оказывает положительное влияние на здоровье.

- у доноров существенно меньший риск сердечно-сосудистых болезней.

Американская медицинская ассоциация утверждает, что люди, которые сдавали кровь каждые полгода, имели меньше инфарктов и инсультов.

Масштабное исследование финских доноров показало, что сдача крови хотя бы раз в год снизила риск заболеваний сердца на 88%.

- у доноров лучший баланс холестерина и ниже его общий уровень. Следовательно, меньшие риски сердечно-сосудистых заболеваний.

- У доноров меньшие риски заболеть раком легких, прямой кишки, желудка и гортани.

Причина не только в том, что доноры – как правило, здоровые люди, которые следят за здоровьем.

Возможная причина – снижение уровня неорганического железа, вредного для здоровья.

- донорство уменьшает риск гемахроматоза.

Причина этого заболевания – накопление ионов железа в печени и других органах.

Симптомы гемахроматоза перекрываются проявлениями других болезней, и их трудно распознать и начать лечение.

Доноры просто теряют лишнее железо и снижают риск.

- Доноры имеют меньше проявлений воспалений и лучше обезвреживают свободные радикалы.

- Доноры бесплатно получают анализы на ВИЧ, гемоглобин, сифилис, гепатиты B и С. Эти анализы следует регулярно проходить всем.

Читайте также:

Издевательства, пытки электричеством и убийства людей: жители Балаклеи свидетельствуют о преступлениях военных РФ

В Киеве высотки, которые пострадали от ракет, начали восстанавливать, но жители имеют жалобы

Оккупанты отключили людям Интернет на Луганщине пока сами везут награбленное в РФ: Гайдай рассказал детали