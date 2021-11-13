"Твоя мрія": на благотворительный счет составили почти 2,5 млн гривен, присоединяйтесь

Все эти средства пойдут на закупку оборудования нового отделения акушерской кардиологии Института сердечно-сосудистой хирургии имени Амосова.

Уже собрали два миллиона 49 тысяч и 678 гривен. Такова сумма на благотворительном счете во Всемирный день доброты. И дальше – больше и ближе к отметке в три миллиона. Благотворительное дело "Твоя Мечта" получило более 9 тысяч взносов от неравнодушных украинцев.

Об этом 13 ноября говорится в сюжете ТСН.19:30.

Новости Украины: благотворительное дело "Твоя Мечта" получила более 9 тысяч взносов от неравнодушных украинцев

Все эти средства пойдут на закупку оборудования нового отделения акушерской кардиологии Института сердечно-сосудистой хирургии имени Амосова. На первый миллион купили два новейших реанимационных бокса для младенцев и уже передали их в отделение. На второй миллион — планируют приобрести CИПАП-аппарат, чтобы мамы и новорожденные могли дышать на полные легкие.

Напомним,

«Твій день» совместно с благотворительным фондом «Крона» и компанией «Нико Мегаполис» запустили благотворительную инициативу «Твоя мрія», главный благотворительный подарок которой – новенький итальянский красный автомобиль со стеклянной крышей! Шанс получить машину можно, если помочь тем, кто в этом очень нуждается: мамам и новорожденным с болезнями сердца. Нужно только внести благотворительный взнос от 200 гривен и более на сайте mriya.1plus1.ua . Сбор средств продлится до 15 декабря включительно. Победитель будет объявлен в прямом эфире шоу «Твій день» на 1+1.

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