"Твоя мрія": оборудование, которое приобрели благодаря пожертвованиям зрителей "1+1", опробовали новорожденные пациенты

Первая пациентка, которую удалось спасти именно благодаря "Твоїй мрії" – девочка Ариана, которой всего 2 дня.

Благодаря благотворительным пожертвованиям зрителей канала "1+1", в рамках проекта "Твоя мечта" приобрели реанимационные боксы для спасения младенцев. За это каждый из участников акции может получить подарок – новенький автомобиль. Счастливчика выберут скоро. А вот уникальное оборудование уже опробовали новорожденные пациенты.

О благотворительности, которая творит чудеса — 2 ноября говорится в сюжете ТСН.19:30.

Благодаря новенькому итальянскому красному авто со стеклянной крышей за 6 дней собрали более миллиона гривен для обустройства палат акушерской кардиологии в столичном институте Амосова. Именно сюда привезли германские лайфтермы. Их задача – постоянно поддерживать одинаковую температуру. Это необходимо для выхаживания малышей в первые дни.

Первая пациентка, которую удалось спасти именно благодаря "Твоїй мрії" – девочка Ариана, которой всего 2 дня. Она родилась преждевременно, но ей повезло — проблем со здоровьем нет — уверяют врачи. В отличие от мамы малышки.

У Виктории порок сердца. И хотя она уже в шестой раз стала мамой, каждые роды – риск и для нее, и для ребенка.

В институт Амосова впервые женщина попала три года назад. Именно тогда у нее обнаружили порок сердца.

Беременность была рискованной. Умереть могла и женщина, и ее ребенок. Виктории срочно сделали кесарево сечение в воскресенье.

В настоящее время она восстанавливается после операции. И радуется, что врачи спасли ее ребенка. А еще мечтает об операции на сердце, благодаря которой жизнь женщины перестанет находиться под угрозой.

"Страшно. Жить хочется, детей много", — признается роженица.

Беременных с сердечно-сосудистыми болезнями становится больше — говорят в Институте. Оперировать их врачи готовы, не хватает оборудования для спасения их чад.

"Твоя мечта": благодаря благотворительным пожертвованиям зрителей 1+1 купили реанимационные боксы для спасения младенцев

"Это необходимо для нормального выхаживания этих детей. В год мы где-то около трех тысяч таких женщин обследуем. 150 из них были госпитализированы, 93 — прооперированы на сердце во время беременности", — отметил директор Института сердечно-сосудистой хирургии им. Амосова Василий Лазоришинец.

Напомним, «Твій день» совместно с благотворительным фондом «Крона» и компанией «Нико Мегаполис» запустили благотворительную инициативу «Твоя мрія», главный благотворительный подарок которой – новенький итальянский красный автомобиль со стеклянной крышей! Шанс получить машину можно, если помочь тем, кто в этом очень нуждается: мамам и новорожденным с болезнями сердца. Нужно только внести благотворительный взнос от 200 гривен и более на сайте mriya.1plus1.ua . Сбор средств продлится до 15 декабря включительно. Победитель будет объявлен в прямом эфире шоу «Твій день» на 1+1.

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