"Твоя мрія": уникальная женщина, ставшая первой пациенткой в Украине, выжившей после операции Сеннинга — родила ребенка

После реанимации Стефанию с Полиной переведут в отделение акушерской кардиологии. Благотворительное дело "Твоя Мрія" за взносы от участников обустраивает это новое отделение.

Уникальная женщина, ставшая первой пациенткой в Украине, выжившей после операции Сеннинга, родила ребенка. Кесарево сечение производили под наблюдением кардиохирургов. Она вернулась в Институт Амосова через 29 лет после первой операции.

О том, как чувствует себя Стефания и ее маленькая дочь – говорится в сюжете ТСН.

Сейчас Стефании – 29. При рождении у нее обнаружили порок сердца и в Одессе не было врачей, которые могли бы помочь. Тогда мама вместе с бабушкой приехали в Институт Амосова, где ей сделали сложную операцию Сеннинга. Стефания первая, кто выжил в Украине после нее. С выключенным сердцем девочка провела 6 часов. Тогда ей было всего пять месяцев.

"Ребенок родился с сосудами, которые были крест-накрест. То есть неправильно отходили от желудочков сердца — и, конечно, такие дети живут месяц-два, потом умирают без операций", — объясняет главный врач Национального института сердечно-сосудистой хирургии имени Н.М.Амосова Сергей Сиромаха.

На днях же Стефания снова оказалась здесь на операционном столе – ей сделали кесарево сечение – женщина стала мамой.

Роды женщин с пороками сердца должны обязательно проходить под наблюдением кардиохирургов – говорит главный врач.

"Было снижение давления, было снижение пульса и конечно эта ситуация была достаточно экстремальная, но наркоз обеспечивали самые профессиональные наши специалисты. Конечно, они вытянули эту ситуацию. Ребенок родился здоровым и не нуждался в нашей специализированной помощи", — отметил он.

Новости Украины: стала мамой первая пациентка Института Амосова, выжившая после операции Сеннинга

После реанимации Стефанию с Полиной переведут в отделение акушерской кардиологии. Благотворительное дело "Твоя Мрія" за взносы от участников обустраивает это новое отделение. Для новорожденных там уже есть два реанимационных бокса — именно в нем дочь Стефании сейчас. Их, а также две медицинские тумбы приобрели за первый миллион гривен. На второй миллион приобрели и передали в Институт СИПАП-аппарат и оборудование для операционной и реанимации. Сейчас уже собрали два миллиона триста пятнадцать тысяч гривен. Все желающие могут внести вклад от двухсот гривен на сайте mriya.1plus1.com и получить шанс выиграть главный подарок — маленький красный автомобиль. Благотворительное дело длится до 15 декабря.

"Эта машина, красная итальянская машина – это олицетворение великого такого нашего украинского сердца, в которое мы делаем все вклад. И самое главное – мы делаем вклад не в чужие судьбы, чужие жизни, сердца, маленькие и большие, взрослые. Возможно в этой ситуации может оказаться кто-то из зрителей. И точно будет понимать и знать, что здесь их спасут", — подчеркивает ведущий "Сніданку" Руслан Сеничкин.

Напомним, «Твій день» совместно с благотворительным фондом «Крона» и компанией «Нико Мегаполис» запустили благотворительную инициативу «Твоя мрія», главный благотворительный подарок которой – новенький итальянский красный автомобиль со стеклянной крышей! Шанс получить машину можно, если помочь тем, кто в этом очень нуждается: мамам и новорожденным с болезнями сердца. Нужно только внести благотворительный взнос от 200 гривен и более на сайте mriya.1plus1.ua . Сбор средств продлится до 15 декабря включительно. Победитель будет объявлен в прямом эфире шоу «Твій день» на 1+1.

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