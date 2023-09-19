"Ты не человек, с*ка": на Львовщине военком с пистолетом избил гражданского, что известно (видео)

Стали известны подробности нового громкого инцидента, который произошел во Львовской области между военнообязанными и работниками военкомата. Так, сегодня, 19 сентября, в соцсетях появилось видео, автор которого утверждает, что речь идет о ТЦК в Самборе Львовской области.

О чем идет речь на скандальном видео

На видео видно, как один из мужчин, одетый в военную форму, находясь в помещении, наносит удары рукой и ногой гражданскому. При этом первый держит в руке пистолет и кричит, обращаясь к гражданскому: "Ты не человек, с*ка. В багажник, поехали, тварь, закопаю". Затем, обращаясь уже к двум гражданским, мужчина в форме говорит: "И полиция не будет искать".

Человек, представляющийся избитым, записал еще одно видео. Он показывает кровь на стене и говорит, что это его кровь.

"Освобождайте, убивают", — говорит мужчина, обращаясь к пользователям соцсетей. Кроме этого, этот мужчина добавил, что сам он из Харькова, 1980 года рождения.

"Меня удерживают здесь шестые сутки. Не известно, отпустят ли меня. Помогите пожалуйста", — говорит он.

На видео уклонисты, которые пытались скрыться за границу — источники ТСН.ua

Наши источники среди военных, осведомленные об этой ситуации, рассказали, что все не так однозначно, как показано на видеозаписи.

"Это видео вырвано из контекста. Тот, кто записал это видео, пытается выставить себя жертвой. Можем предварительно сказать, что речь идет об уклонистов, которые пытались сбежать из Украины, нарушая правила пересечения государственной границы. Что касается того, что на видео фигурирует предмет, похож на пистолет – среди работников ТЦК сейчас стало меньше тыловых работников, есть много военных, которым больно видеть, как некоторые пытаются бежать за границу", — рассказал ТСН наш собеседник.

В то же время наши источники в ГБР сообщили, что на место происшествия выехала группа правоохранителей. Кроме этого, возбуждено уголовное производство.

Реакция Львовского областного ТЦК и СП

Во Львовском областном ТЦК и СП уже отреагировали на скандальное видео. Там сообщили, что проводится служебное расследование, а военнослужащих пока отстранили от работы.

"В сети интернет распространяется видео с инцидентом между военнослужащими и гражданским лицом. На видео видна часть происшествия, так что именно произошло в данной ситуации и что предшествовало действиям военнослужащих выясняется. На время служебной проверки данные военнослужащие отстранены от выполнения обязанностей до выяснения всех обстоятельств. Руководством Львовского областного ТЦК и СП назначена служебная проверка", — говорится в заявлении пресс-службы.

Напомним, во Львове 17 сентября сотрудники военкомата избили и пытались задержать мужчину. Из-за инцидента руководством Львовского областного ТЦК и СП назначена служебная проверка.

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