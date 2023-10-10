"Ты не понимаешь, куда лезешь": история любви воина, который потерял обе ноги, получила продолжение

Пара признается, что сейчас они очень счастливы вместе.

На войне России против Украины 25-летний военный из Ровенской области Сергей Копищик потерял обе ноги, его любимая Светлана всегда была рядом, несмотря на все. Теперь у пары родился ребенок.

Об этом говорится в сюжете корреспондентки ТСН Анны Махно.

Боец, потерявший ноги и сделавший предложение любимой, стал отцом

Воин ВСУ Сергей Копищик сейчас передвигается на протезах. Несмотря на это, он говорит, что даже не мечтал о такой семье, которая есть у него сейчас. В декабре 2022 года военный сделал предложение своей тогдашней невесте, и она согласилась выйти за него замуж.

Как Сергей делал предложение любимому

Светлана – фельдшерка скорой, она ждала своего воина на Волыни. Но однажды в конце июля он не позвонил. Тогда Сергей получил тяжелое ранение на фронте и потерял обе ноги. Все время Светлана была рядом. И согласилась выйти замуж, хоть кое-кто из знакомых и отказывал.

"Да ты еще молода. Ты не понимаешь, куда ты лезешь", — вспоминает "советы" Светлана Копищик.

Сейчас у Светланы и Сергея родился сын - Марко. Именно узнав, что Светлана при надежде Сергей захотел выйти из родильного с малышом самостоятельно. Во Львовской области он встал на протезы. Военный присутствовал во время родов.

"Я был рад, что я увидел его первые секунды жизни", – говорит Сергей Копищик.

Людей с ранением не нужно жалеть, следует объяснять причины

Скоро Марку 2 месяца. Его папа рассказывает, что сдаваться никогда нельзя. Идти к цели нужно даже когда слышишь чьи-то сомнения.

Сергей Копищик с семьей

Людей с такими ранениями как у него не надо жалеть, говорит Сергей: "Для чего мне говорить поправляйся, я что болен? Держись – я и так держусь".

В свою очередь, советует ободрять и не избегать взглядом на улицах. Он отмечает, что люди должны объяснять детям и себе, почему другие травмированы.

Все это супруги объяснят и своему Марку, когда он подрастет. Сейчас семья очень счастлива и мечтает о собственном жилье и накапливает его.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Любовь, которая тронула всю Украину, получила крошечное продолжение!

Напомним, что известно о умершем на Донбассе легендарном комбате "Бибе".

Читайте также: