"Ты привык — бьют тебя и бьют": женщина, годами терпевшая мужа-тирана, изменила жизнь и хочет вдохновить других

Анна не уходила от мужа, а со временем начинала думать, что сама виновата в побоях.

Четыре года Анна Оглы ежедневно терпела побои, оскорбления и унижения от мужа и страдала не только сама, но и семеро ее детей. Но однажды женщина решилась все изменить, прихватив малышей убежавшего от домашнего тирана. Даже таким образом разорвать замкнутый круг домашнего насилия решаются единицы. Это при том, что только официальных обращений в полицию от пострадавших женщин в прошлом году было 250 тысяч — вдвое больше предыдущего года, говорится в ТСН.

Социальные работницы, помогающие семье бороться с домашним насилием, приходят к ним несколько раз в неделю. Один из первых вопросов — наведывался ли мужчина и отец, ставший мучителем для собственной семьи? Двое старших детей пересказывают соцработнице подробности последних встреч. “Ударил по колену маму, потом разбил ведро питьевое, банки разбил, всюду стекло было. На огороде топором бросался, замахивался топором на маму. Пришла, она с Аминой сидит на руках и плачет”, — рассказывают дети.

Анна Оглы - мать семерых детей, самых маленьких троих родила от своего второго мужа. “Беременна была, и шрамы оставались от этого всего. Началось еще хуже. Все было – и бросал, и руками, и ногами, и в реанимацию отправил. У меня девочки родились месяцем раньше”, — рассказывает она.

Ганна Огли змогла наважитись піти від чоловіка-тирана

Но, несмотря на это, Анна не уходила от мужа, а со временем начинала думать, что сама виновата в побоях. Верила, что он изменится, боялась неизвестности и осуждения. "Страх незнания, что там впереди будет, здесь уж как-то ты как привык — бьют тебя и бьют, оскорбляют и оскорбляют. Женщина больше всего наверняка боится в этой ситуации, что ее осудят те, которые должны поддержать", — говорит она.

Скандалы и побои становились все чаще, говорит Анна. Поэтому решилась обратиться в социальные службы, а там ужаснулись. “Дети бежали из дома старшие, бывало такое, что ребенок на день-три шел в церковь. Старший ребенок сказал, я не хочу жить вообще”, — рассказывают социальные работники.

Сложнее всего, вспоминают специалисты, было убедить женщину, что она действительно жертва. “Она понимала, что она страдает от каких-либо оскорблений, возможно физического насилия, но признавать это не хотела. Постепенно начали рассказывать о том, что можно одолевать”, — говорят специалисты.

Наконец, для всей семьи помогли найти жилье в соседнем селе и тайком от мужа перевезли туда.

Более двухсот тысяч женщин в прошлом году обратились в полицию по поводу издевательств и побоев дома. Это на 40 процентов больше, чем за предыдущий год. В целом эта проблема затронула каждую пятую украинку, считают в международных организациях по противодействию домашнему насилию. Совместно с украинскими коллегами они учат представителей общин, которые первыми могут оказать необходимую помощь даже в отдаленных селах. "Мы работаем с молодежью, мы учим их различать токсические отношения, мы учим их собственно отношениям, такими какими они должны быть, мы работаем с активистами", — говорит менеджер по противодействию и предотвращению домашнего насилия Алена Зубченко.

Мы занимаемся поддержкой приютов, дневных центров, кризисных комнат, куда человек может обратиться. Также помогаем тем, кто подвергся сексуальному насилию и таких случаев много случается в связи с деоккупацией территорий”, — добавляет директор ОО “Инновационные социальные решения” Анастасия Ляднева.

Именно благодаря квалифицированной поддержке Анна смогла вырваться от тирана. Даже в родной дом уже вернулась, а дети понемногу успокаиваются и вспоминают любимые хобби.

Пока идет процесс развода, муж продолжает приходить и периодически устраивает ссоры, однако Анна говорит, что уже его не боится. Решилась все рассказать, потому что надеется, что ее пример вдохновит других женщин изменить жизнь.

Напомним,

Международные организации не защищают гражданские права на оккупированных территориях, а также военнопленных, пострадавших от сексуального насилия. Об этом заявил Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека – Дмитрий Лубинец.

В то же время неизвестна судьба людей, выехавших из оккупированных регионов за границу, а также до сих пор в оккупации. На освобожденных территориях официально зафиксировали 208 пострадавших от сексуального насилия, среди них 140 женщин, 68 мужчин, 13 несовершеннолетних, самому маленькому ребенку 4 года. Часто потерпевшие боятся обращаться к стражам порядка. “Надо исследовать, почему они не обращаются. Я знаю, что было одно исследование в мае-июне – 78,4 процента не обращаются, потому что думают, что их проигнорируют правоохранительные органы, 72 процента боятся осуждения общества. 68 – страх нарушения конфиденциальности. Именно здесь задача стоит для правоохранительных органов и прокуратуры”, — говорит представитель уполномоченного по правам граждан пострадавших в результате вооруженной агрессии против Украины Ольга Алтунина.

Поэтому следователи изменили подходы к работе. В группы, которые отправляются на деоккупированные территории, приобщаются врачи и психологи. Задача следователей – собрать доказательства так, чтобы не навредить пострадавшим и дать людям поддержку.

За сексуальные преступления в Украине осужден только один российский военный — он получил 12 лет за решеткой заочно, еще 29 оккупантам сообщено о подозрении. 5 уголовных производств направлено в суд. “Люди не хотят уходить, они не до конца доверяют правоохранительной системе, а для этого мы и перестроили работу. Общение с такими пострадавшими мы начинаем не со слов "что произошло?" А “чем мы можем помочь”. Для этого мы работаем в тесном сотрудничестве с государственным сектором”, — уверяет прокурор управления противодействия преступлениям сексуального насилия во время конфликта Офиса генпрокурора Виктор Мисяк.

Читайте также:

Тысяча должностных лиц из 60 государств приехали в Лондон, чтобы согласовать помощь Украине уже после победы

Полмиллиарда на восстановление уже потрачено: жители Бучи не понимают, почему не всем восстанавливают жилье

Постоянные обстрелы, от которых и спрятаться негде: жители Часового Яра словно смирились со взрывами