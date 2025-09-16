«Ты все равно будешь моей»: на Винничине новый скандал с подозреваемым учителем

Арестованного винницкого учителя, подозреваемого в убийстве двух учеников, проверяют на причастность к еще одному преступлению / © ТСН

История винницкого бывшего учителя Алексея Пономарева, подозреваемого в жестоком убийстве двух учеников, на днях получила новое, не менее резонансное продолжение.

На выходных в село Копыстырин, где проживали ныне покойные ученики Владислав Бевз и Николай Билык, приехала волонтер и общественный деятель Галина Верещага и провела прямой эфир с матерями этих учеников. Во время этого стрима в эфире было озвучено, что некоторое время назад якобы Алексей Пономарев писал недвусмысленные сообщения интимного характера одной из учениц, у которой не преподавал ни одного предмета.

Во время прямого эфира во двор, где собралось немало жителей села, была вызвана полиция с целью фиксации вновь открывшихся обстоятельств. Как можно увидеть на обнародованном Галиной Верещагой видео, на место действительно приехали полицейские для того, чтобы зафиксировать пояснения.

«Учитель требовал интима»

ТСН.ua разыскал маму девочки-подростка, которая, в свою очередь, получала недвусмысленные сообщения и пообщался с ней.

Она уточнила, что ее ребенок действительно пообщался с полицейскими, чтобы дать пояснения.

«Я с ребенком была в полицейском участке, но я была как наблюдатель, потому как ей 14 лет. Ребенка опросили. Моей дочери он (учитель — Ред.) писал в телефонном режиме в июле этого года. Когда я все это узнала, то запретила ей общаться с ним. Она только закроет аккаунт, а он создавал новые. И снова начинал писать. Мы молчали, потому что он был на свободе. Сейчас уже можем сказать, и у нас есть подтверждение. Он требовал от дочери интима. Такое мог писать либо мужчина с психическим расстройством, либо извращенец», — рассказала нам Татьяна Халупьяк, мать девочки-подростка.

На уточняющий вопрос о том, уверена ли она в том, что интимные сообщения дочери писал именно учитель Алексей Пономарев, Татьяна Халупьяк ответила так: «У него страница была подписана как-то иначе. 100%, что это был он. Сомнений нет».

Мать еще одной девочки-подростка, Алена Докуржанова, в комментарии для ТСН.ua рассказывает следующее: «Когда моя дочь училась в 9 классе, он ей не давал прохода. Потом он, учитель, передал через пятиклассника два своих телефонных номера с просьбой, чтобы она ему перезвонила. Мальчику за такую услугу он заплатил 100 гривен. Впоследствии дочь написала на этот номер телефона и задала вопрос: «Кто вы такой?». Пришел ответ: «Я ваш учитель английского языка. Давай общаться». Дочь ответила, что не хочет и заблокировала его в Telegram. Затем он написал в Viber: «Без твоей любви мир немил, я тебя все дождусь. Когда тебе исполнится 16 лет, ты все равно будешь моей». Дочь рассказала об этом мне, была очень взволнована».

Далее, по словам Алены Докуржановой, события разворачивались следующим образом: «Я пошла выяснить ситуацию к этому учителю, сказала ему искать ровесницу, а не приставать к моему ребенку, после чего он ответил, что больше такого не будет и извинился. После этого он не приставал к моей дочери, затих. Все это было зимой».

К этому Алена Докуржанова добавила, что на днях полиции было предоставлено объяснение касательно всего этого.

Полиция проверяет показания учениц

Официально в полиции Винницкой области нам подтвердили эти факты обращения.

«Заявления зарегистрированы в журнале учета заявлений и сообщений, проводится проверка, будут устанавливаться возможные свидетели и участники, после чего будут приниматься соответствующие процессуальные решения. Если будут усматриваться признаки уголовного правонарушения, то, соответственно, сведения будут внесены в единый реестр досудебных расследований. После проведения проверки», — сообщила в комментарии для ТСН.ua спикер полиции Винницкой области Зарина Маевская.

Убийство учеников в Шаргороде: что известно

10 сентября утром в городе Шаргород Винницкой области на одной из улиц были убиты два ученика-старшеклассника. Один из них учился в 10 классе, другой — в 11-м одного из местных лицеев. По данным Винницкой областной прокуратуры, нападение на них совершил их 23-летний бывший учитель английского языка.

По данным открытых источников, подросткам были нанесены несколько ножевых ранений в область шеи, парни скончались на месте происшествия. Нападающий, по данным правоохранителей, с места происшествия скрылся, но впоследствии, в тот же день его задержали в нескольких километрах от места убийства.

Задержание подозреваемого учителя. Фото: Национальная полиция Украины.

В случае доказанности вины ему грозит пожизненное заключение. На данный момент Алексей Пономарев находится под стражей — суд арестовал его на время проведения следствия.

В свою очередь, мать учителя сообщила, что по ее мнению Алексей Пономарев убил учеников после того, как стало известно об издевательстве группы учеников над его младшим братом.

Матери убитых учеников категорически отрицают, что их сыновья издевались над братом Пономаревым. Кроме того, родные убитых сообщили в соцсетях, что со стороны учителя по отношению к учащимся наблюдалась агрессия на территории школьного укрытия.

Ранее сообщалось о том, что мать винницкого учителя впервые рассказала, почему сын зарезал учеников.