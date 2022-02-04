Тягнибок нашел Порошенко новую должность: Он знает, как "съехать" с Минских договоренностей

Тягнибок нашел Порошенко новую должность: Он знает, как "съехать" с Минских договоренностей

Он советует президенту Зеленскому назначить Порошенко главой Трехсторонней контактной группы.

У пятого президента и лидера партии "Европейская солидарность" Петра Порошенко есть знакомства, возможности как дипломат общаться и говорить с западными партнерами.

Об этом 3 февраля глава ВО "Свобода" Олег Тягнибок сказал в прямом эфире ток-шоу "Право на владу" на телеканале "1+1".

"Я бы посоветовал сегодня президенту Зеленскому знаете что? Есть война, противостояние — Зеленский и Порошенко, как нанайские мальчики, борются и победителя никак не могут найти. Я бы посоветовал именно Порошенко назначить главой Трехсторонней контактной группы, потому что у него хорошие знакомства, возможности как дипломат общаться и говорить с западными партнерами", – отметил он.

По словам Тягнибока, возможно, именно он будет знать, как "съехать" с Минских договоренностей.

Тягнибок нашел Порошенко новую должность в Минской группе переговорщиков

Напомним:

Ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба опроверг информацию о том, что якобы кто-то давит на Киев. Он заявил, что Минские договоренности не могут быть выполнены на российских условиях, поскольку в их основе – прямой диалог между Украиной и ОРДЛО.

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