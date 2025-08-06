Тянули и погрузили в автомобиль: в Киеве полиция жестко задержала «уклониста»

Мобилизация в Украине / © ТСН

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В Киеве был замечен случай силового задержания «уклониста». Как утверждают в Сети, это произошло на улице Кирилловской, что в Подольском районе столицы.

На опубликованных кадрах видно, как люди в форме задерживают в зеленой зоне и силой тянут к полицейскому авто мужчину с рюкзаком. За кадром слышен голос женщины, умоляющей отпустить человека.

Женщина кричала: «За что вы его убивайте!»

Правоохранители довольно жестко обращались с мужчиной. Во время его сопровождения к автомобилю через трамвайные пути, один из копов бросил мужчину на асфальт. На что, соответственно, отреагировали женщина: «За что вы его убиваете!». Далее задержанного силой погрузили в полицейский автомобиль.

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Задержание мужчины / © соцмережі

Также на кадрах видны люди в военной форме, но они не принимали активного участия в задержанном гражданине, а лишь наблюдали за процессом и помогали оттеснить других гражданских, пытавшихся остановить задержание.

Что говорят в полиции Киева?

В полиции Киева ТСН.ua рассказали, что во время проверки документов полицейские установили, что 41-летний местный житель находится в розыске за уклонение от военной службы.

«Указанный гражданин был задержан и доставлен в Дарницкий ТЦК и СП», — уточняют в столичной полиции.

Что касается достаточно жесткого задержания мужчины, то руководством полиции Киева назначено служебное расследование, которое даст оценку действиям правоохранителей.