«Тянули по Киеву как барона»: история пенсионера из Донбасса, который вывез из ада войны 18 кур и собаку

70-летний пенсионер из Донецкой области Николай Матвеенко. Фото: Юлия Матвийчук

Многих украинцев до слез тронула история, произошедшая в Киеве: патрульные полицейские на буксире тянут старенькое авто, убитое вещами. За рулем — 70-летний мужчина, который из-за войны войны остался без дома и был вынужден вместить и перевозить всю свою жизнь в потрепанном автомобиле.

Эта история получила продолжение. Пенсионер на своем «Жигуле» уже добрался до села Грушка в Кировоградской области и рассказал ТСН.ua о своем невероятном путешествии.

«На Дерибасовскую я еще успею»

Зовут мужа — Николай Матвеенко, он родом из Харцызска Донецкой области. Николай Михайлович — очень искренний человек, любит пошутить, несмотря на пережитое, и каждому советует не падать духом.

«Когда уехал из Киева, то думал направляться в сторону Одессы, а потом подумал-подумал и решил, что на Дерибасовскую я еще успею, и вернул в село Грушка. Люди меня здесь хорошо встретили возле поселкового совета, говорят — здесь есть дом, в котором можно жить. Пришли, открыли, все показали. Буду пока здесь. Здесь хорошо, мне даже уже огород задискировали. Вокруг хорошие люди, сосед Валера, помогает мне — я всем доволен», — рассказывает Николай Михайлович.

Ад в деревне Камень: «вырвался чудом»

Путешествие пенсионера началось из села Камень Черниговской области. Сейчас там настоящий ад — россияне каждый день сжигают дома дронами.

«У нас там все было в огне — серая зона, рядом российская граница. Дрон попал в дом — пол дома сгорело. Остаться уже было бессмысленно. Поэтому собрал пожитки, упаковал в автомобиль, забрал с собой 18 курочек и собаку Жюлю. А кошки и козы остались там. Происшествие было еще то, особенно момент, когда меня тащила по Киеву на „шнурку“ полиция — настоящая экзотика! Можно кино снять с моей поездки — готовый сюжет», — вспоминает пенсионер.

О жизни под русскими дронами мужчина рассказывает с грустью. Говорит, БПЛА охотятся на любую движущуюся машину. Вспоминает, как год назад погиб его троюродный брат: мужчина возился у пчел, когда прилетела русская мина.

«Если заметят движение машины — атакуют без разбора. В деревне практически никого не осталось. Можно сказать, я чудом вырвался, выручил мой старенький автомобиль. Я хорошо изучил движение дронов: они активны от 8 до 10 утра, а я немного раньше проскочил, потому что с вечера подготовился. На дворе уже светало, когда уезжал. Рад, что спасся», — рассказывает Николай.

Судьба, избитая обстрелами

Николай Михайлович всю жизнь проработал сварщиком и механиком в родном Харцызске на Донбассе. Говорит, что все перечеркнула война. Его жена погибла в автобусе в Донецке при обстреле еще за два дня до начала полномасштабной войны.

А он еще в 2019-м перебрался на Черниговщину ухаживать за стариками, тогда еще была такая возможность. Сначала умер отец, а полтора года назад мать. Похоронив родных, он остался один.

«Тянули по Киеву как барона»

К своей внезапной славе в соцсетях Николай относится с благодарностью и юмором. Вспоминает, как по дороге подкармливал курочек, сидевших в клетке на багажнике. Говорит, что куры обычные, не породистые. Было жалко их оставлять на пепелище.

«Уж что случилось, то случилось. Если бы не отказало сцепление, я бы проехал Киев и никто бы даже не знал обо мне. Стоял на улице, немного в отчаянии. Мимо проходила пара с собачкой — женщину зовут Юля. Оказалось, что они волонтеры, согласились помочь, вызвали на помощь полицию. Патрульные взяли меня на буксир и тащили по Киеву как барона, вместе с моими курочками и песиком! Я очень доволен таким человеческим отношением», — вспоминает тот случай Николай Михайлович.

Муж говорит, что в Украине очень много красивых и искренних людей. Вспоминает, как перед Киевом заблудился и спросил дорогу у незнакомого молодого человека.

«Он рассказывает дорогу, а потом получает тысячу гривен: „Возьмите, вам это нужно“. Я отказывался, потому что деньги есть. А он догнал у машины и всунул в карман. Я только тогда заметил, что он священник с крестом на груди. Меня это очень поразило», — вспоминает необычную встречу Николай.

Штурман Жюля и мечта о доме

Старенькому Вазу Николая Михайловича уже 43 года, но он выдержал путь, сейчас хозяин планирует перебрать коробку передач. Вместе с ним всю дорогу на переднем сиденье ехала собачка Жюля. У нее своя история: ее еще щенком оставила ушедшая на фронт соседка Екатерина.

«Катя говорит: „Коля, заберите себе собачку, жалко оставлять“. Теперь Екатерина где-то воюет на фронте, а ее Жюля у меня, только теперь на Кировоградщине. Война, такая война», — рассказывает мужчина.

Пенсионер говорит, что мечта у него одна — чтобы закончилась война, и люди смогли вернуться в свои дома.

«Конечно, я хочу домой. В Харцызске у меня трехкомнатная квартира, я своими руками дом построил. Трудно все это переживать. Но нашим ребятам в окопах сейчас гораздо труднее. Поэтому ничего страшного, дождусь победы, а она обязательно наступит», — говорит пенсионер.

История получила огласку в соцсетях. После этого соучредитель monobank Олег Гороховский сообщил в Telegram, что намерен подарить мужчине новый пикап.

История получила огласку в соцсетях. После этого соучредитель monobank Олег Гороховский сообщил в Telegram, что намерен подарить мужчине новый пикап.