Мобилизация / © ТСН

В Сети сообщают о жестком задержании мужчины на улице Мрии в Шевченковском районе Киева. На опубликованных кадрах видно, что человека тянут по снегу в микроавтобус.

Женщины пытаются остановить процесс задержания и сообщают, что против них применяли газ и электрошокеры.

В полиции Киева ТСН.ua рассказали, что во время проверки документов на улице Мрии участковые полицейские обнаружили находившегося в розыске мужчину.

«Мужчина вел себя агрессивно. Позже произошла потасовка, во время которой один из участников забрызгал сотрудников ТЦК газом. Впоследствии мужчину в 1989 году задержали (именно его волокли в микроавтобус — ред.) и доставили в районный территориальный центр комплектования и социальной поддержки (РТЦК)», — рассказали ТСН.ua в полиции Шевченковского района.

В полиции объясняют, что когда стражи порядка выполняют проверку документов на улице, то у граждан это обычно вызывает негативные эмоции и возмущения. А в этом случае мужчина спровоцировал драку посреди улицы.

«При доставке мужчины в РТЦК сотрудники полиции не использовали ни газ, ни электрошокеры», — сообщили ТСН.ua в полиции Шевченковского района.

Дата публикации 13:40, 28.12.25

Напомним, ранее представитель ОК «Запад» объяснил, что лежит в основе кризиса доверия и агрессии к работникам ТЦК.