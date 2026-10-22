«Тяжелая война»: бойцы ВСУ 10 месяцев без ротации удерживали позиции и рассказали шокирующие истории (видео)

Бойцы ВСУ 10 месяцев удерживали позиции

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Бойцы 65-й отдельной механизированной бригады провели 324 дня на позициях в районе Новоандреевки в Запорожской области. Они отразили несколько штурмов, устояли и не отступили. Дорога домой длилась 4 дня и 16 километров. Чтобы ротировать бойцов, разрабатывали целую операцию: учитывали и погоду, и состояние ребят. А все бойцы были измождены, очень худые и едва шли.

Сейчас бойцы находятся в госпитале под наблюдением врачей. Их ждут реабилитация и близкие. Репортаж с Ореховско-Запорожского направления — от корреспондента ТСН Руслана Ярмолюка.

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Исхудавшие, худые и полубессознательные — такими ребят с «нуля» забрали на пункте эвакуации. Они шли 4 дня и преодолели пешком 16 километров.

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Военнослужащий 65-й ОМБр с позывным «Вишня»: «Ребята держали оборону более десяти месяцев. Новоандреевка. Остановили несколько наступлений врага».

На «нуле» четверо бойцов провели 324 дня.

Спасённые бойцы ВСУ: «Не умею сказать: живы, здоровы! Украина с нами. Главное — не бояться идти вперёд».

Ребята неразговорчивы. Измученные, но счастливые, потому что предыдущая группа, которая должна была их сменить, погибла.

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Военнослужащий 65-й ОМБр с позывным «Вишня»: «Тяжелая война. Трудно бороться с дронами. Держимся. Всё будет Украина».

Спасательная операция и сложный выход из позиций

26-летний Кирилл начал службу в 18 лет — десантником ещё в АТО, а теперь воюет в пехоте. В группе он был самым молодым.

Операцию по замене бойцов тщательно планировали. Выводил сослуживцев командир Виталий с позывным «Чебурашка». Он воюет с 2023 года, прошел Курскую битву и тяжелые бои в Запорожье.

Военнослужащий 65-й ОМБр с позывным «Чебурашка»: «Тяжело выходили. Ребята устали, истощены, сил нет. Нужны подходящие погодные условия, чтобы сменить позиции. Трудно продвигаться — в тумане, под дождём».

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Для этих бойцов год назад, когда они выходили на позиции, это был вообще первый выход.

Военнослужащий 65-й ОМБр с позывным «Вишня»: «На позиции мы выходили без телефонов из соображений безопасности и для экономии заряда радиостанции».

Год под землей и путь к восстановлению

Год без родных, в тяжелых условиях и под землей. Постоянно под обстрелами и штурмами. Они не только остановили противника на своем участке в Новоандреевке, но и выжили.

Теперь их ждут госпиталь, лечение, реабилитация и долгожданный отпуск, чтобы вернуться к своим семьям.

▶ На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке: АД ОБСТРЕЛА в Киеве: где НАИБОЛЬШЕ РАЗРУШЕНИЙ? | ТСН 8:00 22 октября

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