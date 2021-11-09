Тяжелобольную 6-летнюю девочку с пороком сердца вертолетом доставили во Львов из Ровенщины: видео

Тяжелобольную 6-летнюю девочку с пороком сердца вертолетом доставили во Львов из Ровенщины: видео

Ребенка эвакуировали полицейским вертолетом.

Тяжелобольную 6-летнюю девочку срочно вертолетом доставили во Львов из Ровенщины. Об этом говорится в выпуске ТСН.Ранок.

Маленькая пациентка с врожденным пороком сердца была госпитализирована в Дубенскую больницу. Однако требовала неотложного дообследования и операции. Поэтому и решили доставить девочку во Львовскую больницу скорой помощи вертолетом.

Новости Украины: тяжелобольную 6-летнюю девочку срочно доставили во Львов вертолетом

Полицейским вертолетом в сопровождении медиков менее чем через час пациентка добралась до госпиталя соседней области. Сейчас она под пристальным наблюдением, ее готовят к операции.

Напомним, вертолетом во львовскую больницу доставили ребенка с изуродованными в соломорезке пальцами.

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