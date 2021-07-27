Тяжелое состояние и травмы: медики рассказали о пострадавших в аварии автобуса с зерновозов в Одесской области

В момент аварии в салоне было два десятка пассажиров.

Смертельное ДТП в Одесской области. Около четырех утра вблизи поселка Любашевка на трассе Киев-Одесса рейсовый автобус сообщением Кишинев-Киев врезался в зерновоз, который стоял на обочине. Один человек погиб. Шестерых пострадавших — забрали в Любашевской районной больницы.

Об этом говорится в ТСН.16.45.

Сейчас в заведении продолжается операция — врачи пытаются спасти жизнь женщине, которая пострадала больше всего. Она в крайне тяжелом состоянии с серьезной черепно-мозговой травмой. Еще двое госпитализированных пострадавших в состоянии средней тяжести. Все они сидели на передних сиденьях в правой части салона. Именно на это место и пришелся самый сильный удар.

Мужчина, который сидел на первом сиденье, погиб месте. Его зажало металлом — чтобы извлечь его тело, спасателям пришлось применить специальный инструмент. Погибший — гражданин Молдовы.

Автобус также принадлежит молдавской перевозчику. О причинах столкновения рассматривают несколько версий. Напарник водителя, который был за рулем, отрицает, что он мог заснуть.

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"Что-то его отвлекло. Он говорит, что точно не заснул. Очень мало было освещения на том месте", — рассказывает мужчина.

В момент аварии в салоне было два десятка пассажиров. Предварительно — все они ехали из Киева в Кишинев. Все, кто остались невредимыми во время аварии с места разъехались попутными автобусами или на такси. Водителя автобуса задержали. Завтра суд должен избрать ему меру пресечения.

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