Тяжелые бои под Соледаром: россияне хотят отбить стратегическое село, в ВСУ рассказали о ситуации

Российские оккупанты постоянно атакуют село Васюковка Донецкой области. Там наши военные отразили позиции у россиян. Те же пытаются вернуть их и отбросить линию фронта от оккупированного Соледара. Село стратегическое, потому что на пути к трассе на Бахмут.

Об этом говорится в сюжете корреспондентки ТСН Юлия Кириенко.

ТСН побывала на линии фронта под Соледаром. Здесь крайне опасно, ведь оккупанты обстреливают позиции Сил обороны артиллерией и "охотятся" на авто дронами.

Съемочная группа приехала на участок, где работает украинская артиллерия. Здесь идет бой в окрестностях Васюковки — небольшого села, откуда наши военные недавно отбросили врага.

Позиции под Соледаром

"Идет попытка врага штурмовать наши позиции. Из Соледара враг пытается захватить населенный пункт Васюковка и улучшить свои позиции", – говорит командир подразделения Олег.

Военный Олег

Под Соледаром после капитального ремонта воюет САУ. Воины говорят, что теперь основное - это снаряды для нее. Военный Андрей показывает, как выглядит отремонтированная пушка. Это тот самый командир, которого ТСН снимала еще год назад на Бахмутском направлении. Он рассказывал нам, как в начале полномасштабного вторжения обманул россиян на блокпостах чтобы выбраться из оккупированного родного Мелитополя. Андрей ехал в родную 30-ю механизированную бригаду, в которой отслужил 12 лет. И уволился незадолго до полномасштабного вторжения.

САУ

Военные уничтожают не только группу вражеской пехоты, но и вдребезги разбивают их систему радиоэлектронной борьбы, которая мешает нашим дронам работать в небе. А значит контролировать действия окупантов

С каждым выстрелом на лице Андрея появляется улыбка. Он верит, что каждый выход снаряда приближает его к родному и пока оккупированному городу. А сейчас его пушка хорошо прикрыла пехоту в бою.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Возле Соледара горячо! ВСУ отбивают неустанные атаки россиян!

Напомним, ВСУ ударили по зданию, где советовались оккупанты-чиновники.

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