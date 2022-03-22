Тяжелые ранения и ампутации: в больнице Запорожья спасают детей, которых обстреляли российские оккупанты

Самому младшему ребенку, который находится в больнице, два года и 10 месяцев.

В Запорожской областной детской больнице спасают детей, которых накануне обстреляли российские оккупанты. Гражданские автомобили двигались "зеленым коридором" из Пологовского района и попали под обстрел вблизи села Малиновка. Шесть человек получили травмы, двое из них – дети.

Об этом сообщает журналист ТСН Яков Носков.

Сейчас в госпитале находятся восемь детей, раненых российскими военными. Большинство детей – с осколочными ранениями, ранениями из автоматического оружия, часть – с ампутациями и ожогами.

Последние два ребенка попали в больницу 21 марта ближе к ночи. Они – из той же колонны, которую обстреляли оккупанты. Это произошло возле села Малиновка. Потерпевшие рассказали, что оккупанты пропустили их на блокпосту, но в 100 м со стороны оккупированного села по машинам начали бить из гранатометов и обстреливать автоматными очередями.

Шесть человек получили травмы, среди них двое детей. И люди не могут понять, почему россияне начали в них стрелять – от злости или ради развлечения, или еще почему.

Сразу после обстрела Россия обвинила в нем ВСУ. Однако сами пострадавшие ясно видели: по ним стреляли с позиции оккупантов, со стороны сельских домов, захваченных российскими войсками.

"Поступила девочка, которая имела осколочное поражение мягких тканей. Также прооперирована, осколки удалены, продолжает лечение. А мальчик в возрасте четыре года – он имеет очень тяжелые пулевые поражения. У него пробит кишечник в восьми местах, оперировали четыре часа и на этот момент состояние его тяжелое, находится на искусственной вентиляции легких. Психологическое состояние детей очень, очень тяжелое", – рассказал главный врач Запорожской областной детской клинической больницы Юрий Борзенко.

Еще четверо детей, которых доставили в больницу накануне, получили ранения в гуманитарном конвое, двигавшемся из Мариуполя. Как сообщили в областной военной администрации, российские войска обстреляли автобусы с людьми, пытавшимися от них спастись.

Самому младшему ребенку, который находится в больнице, два года и 10 месяцев. Старшему пострадавшему парню – 15, его состояние очень тяжелое.

Напомним, 22 марта российские военные ракетами обстреляли город Павлоград Днепропетровской области. Уничтожены рельсы и помещения железнодорожной станции "Павлоград-2".