"Тяжелый люкс" в центре Киева: как завозят элитные часы и продают за наличные любовницам депутатов

Как в Киеве продают элитные часы

Реклама

«Тяжелый люкс», криминал и много денег — 100 000 000 гривен за годы полномасштабной войны. Примерно столько государственный бюджет мог потерять из-за группы таинственных дельцов, действующих в столице. За ширмой люксового бутика с драгоценностями и часами от Rolex, Cartier, Audemars Piguet и других мировых брендов, как доказывает следствие

Об этом говорится в расследовании «Хапуга.ua».

На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке: Rolex, Cartier, Audemars Piguet: контрабанда в центре столицы! Кому выгодно покупать за наличные?

Реклама

Что известно о расследовании

На углу улиц Крещатик и Тараса Шевченко находится салон часов и украшений мировых брендов. «Тяжелый люкс» можно приобрести в салоне-бутике под названием Lux Groups и все — только за наличные или криптовалюту. Никаких чеков или счетов — то есть без уплаты налогов. К тому же, по данным правоохранителей, часы и украшения завозят сюда вне таможенного контроля.

Элитный магазин

Началось все с сообщения от Бюро экономической безопасности.

«Детективы Бюро экономической безопасности разоблачили преступную группу, которая организовала схему контрабанды ювелирных украшений и часов через границу. Установлено, что группа лиц, среди них участники, закупали дорогие товары, украшения, часы за рубежом в Эмиратах. Затем переправляли их авиасообщением в Польшу, после того передавали проводникам железнодорожного сообщения Варшава-Киев и таким образом переправляли в Украину с сокрытием от таможенного контроля», — сказала пресс-секретарь Бюро экономической безопасности Ярослава Лакийчук.

Кроме того, что драгоценности ввозили контрабандой, прямо в центре столицы их еще и продавали без уплаты налогов.

Реклама

«Сначала были неуплачены все таможенные платежи по данному товару, и в дальнейшем, когда продавали этот товар, то он был реализован за наличные, гривны, доллары и криптовалюты. По предварительным оценкам следствия, в месяц эта группа лиц могла сбывать этих товаров на 200-300 тысяч долларов.

То есть весь товар не облагался налогами и не был законным путем ввезен в Украину. А если мы говорим о месяцах праздничных, когда ювелирные украшения пользуются спросом, то это около 500 тысяч долларов за месяц», — сказала пресс-секретарь Бюро экономической безопасности Ярослава Лакийчук.

В Бюро экономической безопасности пока не называют цифру, сколько хапуги не уплатили налогов от продаж вне кассы. Однако, опираясь на слова пресс-секретаря БЭБ о средних показателях продаж, мы вывели возможную средне взвешенную сумму убытков только за последние три года — 100 000 000 гривен.

С помощью сервиса расчета таможенных платежей мы посчитали, что только за эти часы и украшения бизнесмены должны были бы уплатить более 130 000 000 гривен в государственный бюджет.

Реклама

Детективы и следователи провели обыски, суд наложил арест на изъятые часы, ювелирку и деньги. Организаторам были объявлены подозрения и избраны меры пресечения.

Однако прошел почти целый месяц с момента, как БЭБ сообщило о подозрении дельцам, а бизнес до сих пор процветает.

БЭБ в магазине

«В качестве эксперимента мы решили позвонить в магазин Lux Groups и попробовать купить что-то и себе. Как оказалось, там до сих пор готовы привезти в Украину выбранные нами часы, а средства принять наличными или криптовалютой! Похоже, схема работает и дальше, в обход налоговой», — говорится в расследовании.

Менеджер Lux Groups пишет, что у них: «Нет счета. Есть крипто кошелек или можете внести предоплату через обмен валют».

Реклама

Для справки: ни криптокошелек, ни «перевод через обмен валют», не дает информации о лицах, которым я перечислю деньги. Полная темнота. Потому что крипта — анонимная. А перевод через обмен требует только моих данных. Вот так работает бизнес в столице с яркими вывесками на фасадах, однако ни одного имени, у кого вы покупаете дорогостоящую вещь, вам не назовут.

В конце концов, мы раскрутили менеджера на номер счета, куда можно сбросить деньги за бронирование выбранных часов. Владельцем счета оказался Владислав Ружницкий. Он же — официальный владелец ООО «Люкс Групс».

Журналисты пытались услышать позицию магазина. Подтвердить, что Lux Groups работает как законный бизнес, нам так и не смогли. И даже ни менеджер магазина, ни охранник, якобы не знают, кто нанял их на работу.

Что известно о владельцах бизнеса

Официальный владелец этого роскошного бизнеса Владислав Ружницкий вопросам журналистов не обрадовался и сразу бросил трубку, но по крайней мере, сначала ее снял. В отличие от человека, которого правоохранители считают организатором схемы по завозу и продаже элитных драгоценностей — Александра Лицкевича, и он вообще — человек-призрак. Ни соцсетей, ни лица. По запросу «Александр Лицкевич» поиск выдаст с десяток фотографий, созданных искусственным интеллектом.

Реклама

А вот упоминаний на разных сайтах — множество: статьи для пиара и узнаваемости. Александра Лицкевича представляют как эксперта по элитным часам, однако ни одного видео с ним не существует.

Среди десятков искусственных лиц единственным «живым» среди всех является старое фото плохого качества.

В общем такое ощущение, будто этого человека раньше никогда не существовало. То же касается и его родственников. По информации из наших источников в правоохранительных органах, в схеме контрабанды и отмывания средств принимает участие и мать Лицкевича, на которую оформили ФЛП — Валентина Лицкевич. 62-летняя Валентина Владимировна за последние четыре года приобрела аж три элитных авто:

Mercedes-Benz «Кубик» 2021 года, стоимостью около 7 000 000 гривен

Bentley Bentayga 2016 года, стоимостью около 4 000 000 гривен

Bentley Continental GT 2021 года, стоимостью 17 000 000 гривен

Общая стоимость автопарка может достигать 28 000 000 гривен

Реклама

Лицкевич прячет деньги в роскошные авто, но при этом старается оставаться в тени. С таким бизнесом, где крутятся сотни миллионов вне поля зрения налоговой, оно и неудивительно. Вероятно, Лицкевич настолько боится быть раскрытым, что даже устроил драку с правоохранителями, которые пришли с обыском на яхту, где он скрывался.

По данным правоохранителей, Александр Лицкевич и двое его приятелей напали на двух детективов БЭБ и оперативника СБУ, когда те вошли на судно.

«В рамках уголовного производства было осуществлено физическими лицами сопротивление работникам Бюро экономической безопасности. На место была вызвана полиция и зарегистрировано уголовное производство по факту нанесения телесных повреждений», — говорит пресс-секретарь Бюро экономической безопасности Ярослава Лакийчук.

В материалах досудебного расследования упоминается, что Лицкевич вместе с приспешниками, избили правоохранителей, среди которых была и женщина, которую тоже избили, несмотря на то, что они представились и были при исполнении служебных обязанностей.

Реклама

Поэтому, кроме дела о контрабанде, в котором Литкевича называют организатором, дельцу грозит еще и до пяти лет тюрьмы за нападение на правоохранителей. Сейчас его отпустили под залог и, вероятно, именно это позволяет мошенникам и дальше заниматься контрабандой и успешно решать дела с таможней и налоговой. Поэтому обращаем на это внимание правоохранителей: Lux Groups продолжает работать за наличные, в обход налоговой, о чем сами публикуют в соцсетях: «Можете прийти к нам в гости, оставить предоплату 50-70% в формате наличными, или, если вы находитесь не в Киеве, то мы можем принять эту оплату либо перечислением денег, либо через USDT».

Кто покупает дорогие часы

Рекламируют такой подход к бизнесу и благодарные клиенты — блогеры, различные бизнес-коучи, модели OnlyFans и прочая «знать» нашего времени.

Еще одна прослойка «сливок» украинского общества предпочитает не распространяться о подобных покупках. Однако те же ценные часы и украшения на этих людях вы могли неоднократно видеть в эфирах из Верховной Рады, Кабмина, Офиса президента и еще много откуда.

Потому что драгоценности, купленные за наличные, которых официально не должно было бы быть, в декларации показывать не нужно, а значит и коррупционные деньги отмыли, и себе приятно сделали. Еще труднее обнаружить приобретенные за наличные драгоценности у любовниц политиков, которые старательно их скрывают, однако некоторые даже не против похвастаться.

Реклама

Такие же дорогостоящие часы вроде Richard mille, как в украинской модели Only Fans, привозят из Европы в центр украинской столицы дельцы из Lux Groups. И как утверждает следствие, неофициально, без уплаты таможенных платежей, просто пряча в частях подвижного состава поездов сообщением Варшава-Киев. И продают за наличные без уплаты налогов.

Пока большинство украинцев отдают на войско последние деньги, таким образом инвестируя в свое выживание, хапуги делают бизнес, наплевав на закон и с удовольствием окружают себя любимых люксовыми брендами, золотом и автопарком в десятки миллионов гривен.

На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке: Rolex, Cartier, Audemars Piguet: контрабанда в центре столицы! Кому выгодно покупать за наличные?

