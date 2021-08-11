Тяжкое телесное повреждение: подозреваемого в расправе над женой и дочкой в Луцке могли убить

Тяжкое телесное повреждение: подозреваемого в расправе над женой и дочкой в Луцке могли убить

В полиции устанавливают причастных к смерти мужчины.

В полиции по факту смерти подозреваемого в расправе над женой и дочерью открыли производство по ч. 2 ст. 121 Уголовного кодекса Украины. Речь идет об умышленном тяжком телесном повреждение, повлекшее смерть потерпевшего.

Об этом в комментарии ТСН.ua сообщила пресс-секретарь Нацполиции Волынской области Марина Балдыч.

По официальным данным, смерть заключенного медики констатировали 10 августа вечером, около 21 часов. Кроме подозреваемого в камере было еще четверо заключенных.

"Тело умершего направили на проведение судебно-медицинской экспертизы. По данному факту сведения следователи внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 121 Уголовного кодекса Украины. Речь идет о умышленном тяжком телесномповреждение, повлекшее смерть потерпевшего. Продолжаются следственные действия, направленные на установление лиц, причастных к совершению уголовного преступления",- сообщила нам Марина Балдыч.

Как сообщает луцкое издание "Конкурент", мужчину мог убить один из сокамерников. Он - спецназовец. При осмотре на теле покойного не нашли признаков насилия, однако вскрытие показало внутренние повреждения. Мотивы убийства неизвестны.

Напомним, в Луцке в следственном изоляторе умер 62-летний мужчина, который топором зарубил свою бывшую жену и дочь.

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