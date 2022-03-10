"Тыкаются под Бровары": Арестович назвал три ключевых точки в Украине, которые пытается взять РФ

Украинские защитники дают ответ оккупантам.

Советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович назвал три ключевых точки в Украине, которые безуспешно пытается взять РФ.

Об этом Арестович сказал во время эфира у Марка Фейгина 9 марта.

"Три ключевые точки сейчас. Тыкаются под Бровары сейчас. Далеко от Броваров, но пытаются пройти. Там еще сложная местность. Получают от нас артиллерией, авиацией. Стараются в Николаев залезть, тоже получают... Стараются Харьков подрезать. Они перебрасывают примерно часть несчастных из так называемой "ЛНР" на север, где штурмовать не надо. Была попытка пройти на юг на Купянск и на Изюм. И подвинулись они из Николаева на север. Попытка так изобразить движение в сторону Кривого Рога и Никополя. во первых, не много войск, во вторых, добро пожаловать на съедение, как говорится. Я смотрю, ничего их жизни не учит. Все тот же план реализуют, никаких попыток сымпровизировать. Все, ничего, машина заставляет централизованно осуществлять план", – сказал Арестович.

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