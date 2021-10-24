Тыквенный сезон: что предлагают украинские производители и какие блюда советуют приготовить повара

Журналисты ТСН побывали на одном из крупнейших тыквенных хозяйств на юге Украины.

На украинских полях дособирают поздние сорта кабаков. Эти плоды становятся все популярнее во всем мире, и вполне заслуженно, потому что по своим свойствам просто созданы для любителей здорового питания.

Ну а за неделю до Хэллоуина тыквы и подавно становятся звездами, говорится в сюжете ТСН 19:30.

Журналисты ТСН побывали на одном из крупнейших хозяйств на юге Украины, где под тыквами — 350 гектаров. Половину выращивают на семена, а остальные восемь сортов — съедобные.

На складах уже хранятся белые, оранжевые, зеленые и желтые, различные не только по форме, но и вкусом. Три года назад в ассортимент добавились батернаты, которые имеют привкус мускатного ореха. Сейчас они доминируют.

Небольшие по размеру тыквочки быстро захватили рынок. В них много мякоти и мало отходов, а еще удачный размер: удобно готовить на один раз.

В хозяйстве говорят, спрос на тыквы растет с каждым годом. Половину урожая съедают в Украине, остальное — импортируют. "Объемы каждый год мы наращиваем, в Европе любят, и с каждым годом все больше и больше", — указывает агроном Владимир Щиров.

Выращивать кабаки, говорят, выгодно и относительно несложно. Средний урожай — 35 тонн с гектара. Оптовая цена от 5 гривен до 15 за килограмм.

Между тем в США активно готовятся к Хэллоуину, в частности украшают дома. Согласно опросам, в прошлом году на всякую праздничную чертовщину средняя американская семья потратила около сотни долларов.

Надгробия и кости на газонах, ведьмы и зомби на пикнике, а еще, конечно, в каждой хеллоуинской композиции есть тыквы, с вырезанными рожами и целые. Их покупают на специальных сезонных рынках.

Один из таких развернули на семейном дворе. Продавщица Сия рассказывает, что это ее семейный бизнес уже 11 лет. Ее семья имеет проверенных поставщиков из Пенсильвании.

Залог успеха — удивительные сорта. Здесь есть и традиционные оранжевые, и белые, называемые снежками, и в желто-зеленых бородавках, и арахисовые, будто облепленные ореховой скорлупой. Есть съедобные, есть — чисто декоративные. Ежегодно семья продает сотни тыяч тыкв, а то, что не разбирают для красоты, возвращает фермерам.

"Фермеры просят нас отдавать свиньям, они их любят, куры их также хорошо едят, или просто в компост", — делится Сия.

А вот в Днепре семья основала крафтовое производство масла из тыквы. Говорят, это замечательный антиоксидант. Сначала масло делали только для себя ручным прессом, но спрос сделал свое дело, поэтому пришлось закупить профессиональное оборудование.

Традиционное тыквенная блюдо — это каша, но к сезонным меню в ресторанах добавляют изысканное: от супов до десертов. Столичный повар Александр Кириленко печеную тыква с маслом, тимьяном и солью кладет в салатный микс. Усилит вкус вяленая вишня и клюква.

Кроме того, в ресторане предлагают приготовить из тыквы пиццу: смазывают тесто 12-часовой выдержки сливками, добавляют моцареллу, сыр дорблю и запеченную тыкву. Главный секрет — выпекать на дровах. Уже на готовую пиццу кладут руколу и мед.

Тыквенный сезон можно легко дотянуть до весны. Кабаки в сухом темном прохладном помещении хранятся долго. В киевских супермаркетах — стоят от семи до пятидесяти гривен за килограмм. Детальнее смотрите в сюжете:

Новости Украины: как приготовить из тыквы изысканное, но простое блюдо

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